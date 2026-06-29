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Comcast planea dividirse en dos empresas cotizadas al escindir NBCUniversal y Sky

Comcast planea dividirse en dos empresas separadas que cotizarán en bolsa mediante la escisión de NBCUniversal y Sky.

ARCHIVO - Una camioneta de Comcast se ve el 24 de enero de 2019 en Pittsburgh. (AP Foto/Gene J. Puskar, Archivo)
ARCHIVO - Una camioneta de Comcast se ve el 24 de enero de 2019 en Pittsburgh. (AP Foto/Gene J. Puskar, Archivo) AP

La compañía informó el lunes que su junta directiva y su equipo directivo consideran que las dos compañías estarán mejor posicionadas para perseguir sus propias prioridades estratégicas, invertir para crecer y crear valor a largo plazo para los inversionistas como entidades independientes.

La empresa de medios y entretenimiento NBCUniversal incluye una división de parques temáticos, los estudios de cine y televisión Universal, las cadenas NBC y Telemundo, Peacock y Bravo. Su cartera incluirá ahora el negocio europeo de medios Sky.

Comcast, con sede en Filadelfia, seguirá prestando servicios de internet a clientes residenciales y empresariales.

Una vez completada la transacción, los accionistas de Comcast poseerán acciones tanto de Comcast como de NBCUniversal. Se espera que la separación se complete en aproximadamente un año. Aún necesita la aprobación final de la junta directiva de Comcast y está sujeta a aprobaciones regulatorias.

Comcast prevé conservar una participación de hasta el 19,9% en NBCUniversal durante un máximo de un año después de que se complete la escisión.

En las operaciones previas a la apertura del mercado, las acciones de Comcast se dispararon un 24%.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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