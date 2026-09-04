Combates en sur de Sudán dejan al menos 21 muertos, afirma grupo médico

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La Red de Médicos de Sudán, que monitorea la violencia a lo largo de la guerra en Sudán, indicó que el grupo rebelde Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-Norte, o SPLM-N, lanzó un ataque el jueves en las zonas de Debi y Luweri, en la localidad de Kauda, en Kordofán del Sur.

El líder rebelde Abdel Aziz al-Hilu ha alineado a sus combatientes con las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un grupo paramilitar sudanés que enfrenta al ejército sudanés desde 2023. La guerra ha matado al menos a 59.000 personas, ha desplazado a unas 13 millones y ha llevado a partes del país a la hambruna.

El grupo de al-Hilu ha estado activo en Kordofán del Sur y se unió a un gobierno local establecido por las FAR. El grupo es una facción escindida del SPLM, el partido gobernante del vecino Sudán del Sur.

El ataque del jueves formó parte de los enfrentamientos que estallaron entre el SPLM-N y la tribu Otoro, un grupo minoritario en las montañas Nuba de Kordofán del Sur.

Los combates se produjeron pese a una iniciativa de alto el fuego respaldada por las FAR el mes pasado. El grupo médico señaló que los ataques de las fuerzas de al-Hilu “constituyen una clara violación del acuerdo, una reanudación de las hostilidades y el ataque contra civiles sobre una base étnica”.

Al-Hilu no se comprometió con el acuerdo de alto el fuego, y sus fuerzas lanzaron ataques contra 10 aldeas otoro, desplazando a cientos de civiles entre el 20 y el 26 de agosto, según indicó en un análisis la semana pasada Armed Conflict Location & Event Data, un centro de estudios. Añadió que el SPLM-N afirmó en un video que tomó el control de Kauda.

Ali Mahmoud Ali, analista sobre Sudán del grupo, advirtió que los enfrentamientos más recientes corren el riesgo de incorporar a más clanes nuba a la lucha y podrían aumentar las divisiones en Kordofán del Sur, donde las comunidades ya enfrentan una situación humanitaria desesperada. El grupo indicó que ha registrado la muerte de al menos 158 personas desde que la violencia estalló en marzo por disputas de tierras. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP