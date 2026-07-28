Combates recientes con Irán reducen aún más reservas clave de defensa aérea de EEUU, dice análisis

La disminución de los inventarios de misiles interceptores Patriot y THAAD (siglas en inglés de Defensa Terminal de Área de Gran Altitud) podría obligar a Estados Unidos y a sus aliados de Oriente Medio a asumir riesgos más grandes para conservar dichas defensas aéreas, según el análisis del Center for Strategic and International Studies (Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, o CSIS), una organización bipartidista sin fines de lucro para promover ideas que resuelvan retos globales, con sede en Washington. Por ejemplo, dice el análisis, las fuerzas estadounidenses podrían lanzar menos misiles contra drones y misiles que lance Irán, lo que aumentaría la probabilidad de que alguno de éstos alcance su objetivo.

“Ese porcentaje podría no aumentar mucho, pero sí sube un poco”, explicó Mark Cancian, coronel retirado de la Infantería de Marina y actual asesor principal del CSIS, quien es coautor, junto con el investigador asociado Chris H. Park, del informe publicado el lunes.

El problema cobró mayor relevancia cuando el ejército estadounidense anunció el martes que había interceptado “múltiples misiles balísticos procedentes de Irán, (que los lanzó) en un intento de ataque sorpresa contra las fuerzas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio”.

Las reservas de armas avanzadas de Estados Unidos se han convertido en un tema relevante de la guerra que comenzó hace cinco meses, junto con el aumento del precio de la gasolina y el incremento del costos para los contribuyentes estadounidenses. La guerra ha sido impopular entre muchos estadounidenses y plantea problemas políticos al presidente Donald Trump y a los republicanos con vista a las elecciones de mitad de mandato, que se realizarán en noviembre.

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, le comunicó a Trump que el estado de las reservas de municiones del país podría afectar las operaciones militares en Irán, según dijo un funcionario estadounidense. El funcionario, quien habló bajo condición de anonimato para discutir temas delicados, agregó que el mensaje se transmitió como parte de las funciones habituales de Caine de asesorar y presentar opciones en materia militar a Trump.

No obstante, el Pentágono disputó las preocupaciones respecto a que sus capacidades hayan disminuido.

“Las fuerzas armadas estadounidenses son las más poderosas del mundo y cuentan con todo lo necesario para actuar en el momento y lugar que el presidente determine”, declaró el martes Sean Parnell, portavoz principal del Pentágono, en un comunicado. “Hemos ejecutado múltiples operaciones exitosas en diferentes comandos de combate, garantizando al mismo tiempo que las fuerzas armadas estadounidenses cuenten con un amplio arsenal de capacidades para proteger a nuestra gente y nuestros intereses”.

Si bien las hostilidades entre Estados Unidos e Irán se habían pausado en los últimos días antes de los ataques del martes, la República Islámica es capaz de lanzar ataques letales. El 17 de julio, disparó misiles y drones contra una base en Jordania y causó la muerte de tres soldados estadounidenses. Un día después, otro soldado estadounidense murió en Irak durante la detonación controlada de un dron iraní, lo que eleva a 18 el número de militares estadounidenses fallecidos en la guerra.

La semana pasada, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo a los legisladores que la guerra ha costado aproximadamente 37.500 millones de dólares. Como consecuencia de la guerra, el Pentágono solicita al Congreso 67.000 millones de dólares para reabastecer a las fuerzas armadas —lo que incluiría financiación para más municiones de alta tecnología como los misiles interceptores Patriot y THAAD—.

Los demócratas en el Congreso suelen citar el uso de esas armas, de las que hay una cantidad limitada, como un argumento contundente contra la guerra que Trump inició sin aprobación del Congreso el 28 de febrero junto con Israel.

También ha generado preocupaciones de que las fuerzas armadas estadounidenses tendrían una capacidad de fuego disminuida en un potencial conflicto futuro con China. El CSIS advirtió en mayo que reabastecer las reservas de misiles interceptores Patriot y THAAD y misiles de crucero Tomahawk podría tomar al menos tres años.

Ahorrar misiles reduce las posibilidades de interceptación

Las últimas estimaciones del CSIS sobre los misiles interceptores Patriot y THAAD se basan en documentos presupuestarios y otra información pública.

El número de misiles interceptores Patriot se redujo de 2.330 antes de la guerra a 1.030 cuando entró en vigor el alto al fuego en abril, según estimaciones del CSIS. Tras los recientes combates, se calcula que las reservas actuales oscilan entre 759 y 827 unidades, lo que representa una disminución de al menos el 65% desde que inició el conflicto.

El número de misiles interceptores THAAD se redujo de 452 antes de la guerra a entre 232 y 262 al comienzo de la tregua de abril, dijo el CSIS. Estados Unidos logró reponer parte del inventario, hasta alcanzar entre 234 y 278 misiles interceptores. No obstante, las reservas aún son al menos 38% menores que antes del conflicto.

Cancian manifestó que la preocupación radica en que contar con menores inventarios podría influir en la doctrina militar estadounidense para derribar drones y misiles entrantes. Los detalles suelen ser información clasificada, pero, a modo de ejemplo, Cancian expuso que las fuerzas estadounidenses podrían comenzar a lanzar dos interceptores en lugar de tres.

“Eso reduce las probabilidades de interceptación, pero ahorran un misil”, agregó Cancian.

Otra posibilidad es que las fuerzas estadounidenses se abstengan de lanzar interceptores si prevén que un misil iraní falle su objetivo y alcance una zona deshabitada y sin infraestructura.

“Quizá simplemente lo dejen pasar y acepten el hecho de que podría resultar en algún daño menor”, conjeturó Cancian.

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El periodista de The Associated Press Konstantin Toropin contribuyó a este despacho.

FUENTE: AP