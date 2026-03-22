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Colonos israelíes destrozan autos y provocan incendios en ataques a palestinos en Cisjordania

RAMALA, Cisjordania (AP) — Colonos israelíes arrasaron durante la noche del sábado y hasta el domingo varias aldeas palestinas, donde destrozaron autos, provocaron incendios e hirieron a varios hombres en un nuevo brote de violencia en la ocupada Cisjordania.

La agencia oficial de noticias palestina WAFA informó el domingo de ataques en al menos seis comunidades. La Media Luna Roja Palestina indicó que al menos tres palestinos en la aldea de Jalud sufrieron heridas en la cabeza por golpizas y fueron hospitalizados tras enfrentarse a colonos, entre los que también se informó de heridos.

La violencia ocurrió mientras el gobierno de Israel avanza un plan de nuevos asentamientos en la Cisjordania ocupada. Los ataques de colonos se han intensificado junto con un aumento más amplio de la violencia desde que comenzó la guerra con Irán.

El ejército de Israel señaló que respondió a civiles israelíes que cometían “incendios provocados contra estructuras y propiedades, así como participaban en disturbios en la zona”, pero no informó de detenciones ni indicó si se abrieron investigaciones.

WAFA reportó ataques en las aldeas de Silat al Dahr y Fandaqumiya, ambas cerca de Yenín; en Jalud y Salfit, ambas al sur de Nablus; y en las regiones agrícolas de Masafer Yatta y el Valle del Jordán. La agencia indicó que viviendas y autos fueron incendiados, varios palestinos fueron rociados con gas lacrimógeno y al menos cinco personas resultaron heridas en los ataques nocturnos, que ocurrieron durante la festividad de Eid al-Fitr, que marca el fin del Ramadán.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios informó que 25 palestinos han sido asesinados por colonos y soldados israelíes este año hasta el 15 de marzo. La Autoridad Palestina también ha documentado una serie de ataques incendiarios, incluidos contra mezquitas, en todo el territorio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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