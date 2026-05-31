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Colombia vota para elegir sucesor de Gustavo Petro entre propuestas antagónicas

BOGOTÁ (AP) — En medio de alertas por violencia de grupos armados ilegales y una campaña marcada por la división entre continuar o revertir las políticas del presidente Gustavo Petro, los colombianos acuden el domingo a las urnas para elegir un nuevo gobernante entre una baraja de 11 aspirantes.

Trabajadores electorales preparan un centro de votación para las elecciones presidenciales del domingo en Bogotá, Colombia, el viernes 29 de mayo de 2026. (Foto AP/Matias Delacroix)
Trabajadores electorales preparan un centro de votación para las elecciones presidenciales del domingo en Bogotá, Colombia, el viernes 29 de mayo de 2026. (Foto AP/Matias Delacroix) AP

Los puestos de votación se habilitarán a las 8:00 de la mañana (13.00 GMT) y cerrarán a las 4:00 de la tarde (21.00 GMT), en una jornada con 41,4 millones de colombianos habilitados para votar —de una población total de 53 millones—, de los cuales 1,4 millones lo harán en el exterior.

La Registraduría Nacional iniciará el domingo el conteo de los sufragios, sin horarios fijos para entregar el resultado inicial, que tiene una función informativa y que en los días posteriores será verificado durante el escrutinio en el que se declarará la elección.

La jornada electoral contará con aproximadamente 1.500 observadores de organizaciones y misiones internacionales que vigilarán su transparencia, incluidos el Centro Carter y la Unión Europea.

En la nutrida baraja de aspirantes, las encuestas han mostrado una reñida carrera entre tres punteros: el oficialista Iván Cepeda y los opositores Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia, dejando atrás hasta ahora a otros candidatos que representan a sectores más moderados.

Mientras que Valencia, ahijada política del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), y De la Espriella, simpatizante de Donald Trump y Nayib Bukele, han prometido dar al país un giro para priorizar la austeridad del Estado y la mano dura contra los grupos armados ilegales y los narcotraficantes.

“Que haya un candidato que esté representando la opción de izquierda tan claramente, como Cepeda, deja claro que estamos decidiendo entre dos versiones del país sustancialmente distintas sobre la seguridad y el papel del Estado en lo social y la economía”, aseguró a The Associated Press Sandra Borda, profesora de Ciencia Política de la Universidad de Los Andes.

El próximo inquilino del palacio presidencial deberá gobernar en un país con cerca de 27.000 alzados en armas, según cálculos de la Fundación Ideas para la Paz, un centro de investigación sobre el conflicto interno.

A una década de la firma del acuerdo de paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el país aún lidia con disidencias de esa guerrilla y otros grupos armados como el cártel Clan del Golfo y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, alimentados por el narcotráfico y la minería ilegal.

Entre los punteros, Cepeda es el único que continuaría con la política de “paz total” con la que Petro inició diálogos paralelos con los ilegales, a los que aún no ha logrado desarmar.

La fuerza pública ha reforzado la presencia en el país con más de 246.000 uniformados en la jornada electoral, en la que hay alerta por peligro de violencia en cientos de municipios.

FUENTE: AP

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