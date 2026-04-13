Colombia reporta un muerto en incidente con embarcaciones en frontera con Perú que pide esclarecer

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El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, indicó que los hechos fueron reportados en la noche del domingo en el río Putumayo, que separa a Marandúa, del lado colombiano, con San Antonio del Estrecho, del lado peruano.

“Una unidad fluvial de la Marina de Guerra del Perú, en labores de patrullaje, reportó la presencia de dos embarcaciones (una lancha y un remesero). En el desarrollo de este procedimiento se presentaron disparos”, aseguró Sánchez en la red social X.

Detalló que en el incidente falleció el colombiano José Miguel Gutiérrez Baquero, de 82 años, quien fuera el propietario de una de las embarcaciones. Mientras que uno de sus hijos resultó herido y fue remitido a la población peruana. Dos tripulantes fueron detenidos por Perú, agregó Sánchez, sin especificar los cargos en su contra.

El Comando Unificado Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, un brazo de la Marina de Guerra de Perú, indicó en un comunicado el domingo que las fuerzas armadas fueron atacadas “con fusiles de guerra por presuntos integrantes de Grupos Armados Organizados Residuales”, durante operaciones de control territorial realizadas en el marco de las elecciones presidenciales.

Según Perú, el incidente se presentó cuando intervenían una embarcación “sospechosa” y detallaron que, tras repeler el presunto ataque, capturaron la embarcación y detuvieron a dos de sus tripulantes que señalaron como “presuntos miembros de la citada organización criminal”, cuyo nombre no especificaron.

Reportaron a un oficial de la Marina de Guerra con heridas leves, quien se encuentra fuera de peligro. Sin embargo, no se refirieron al colombiano fallecido ni al herido.

Sánchez aseguró que se comunicó con su par peruano, con el que acordaron priorizar la atención del herido, cooperar para que las autoridades judiciales lleguen al lugar e investiguen y solicitar la activación de los canales diplomáticos para conformar una “comisión binacional”, integrada por militares y judiciales, que permita esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades. FUENTE: AP