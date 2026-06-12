Colombia incauta cinco toneladas de cocaína en dos operaciones en el Caribe

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La droga era transportada en embarcaciones tipo “Go Fast” que se dirigían a Centroamérica, enviadas por organizaciones transnacionales, señaló en un comunicado, sin dar detalles de las mismas.

Una de las operaciones se realizó en “aguas del mar Caribe occidental”, agregó la Armada, que no suele proporcionar las coordenadas de los operativos por cuestiones de seguridad. Fueron capturados cuatro colombianos y un hondureño, quienes serán procesados por los presuntos delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes por transportar 4.049 kilogramos de cocaína en 161 bultos.

En un operativo paralelo en otra embarcación en el Caribe, la Armada incautó 1.390 kilos de cocaína contenida en 50 bultos y detuvo a dos personas más, cuyas nacionalidades no fueron especificadas.

“Son más de 250 millones de dólares que dejan de ingresar a las arcas de estas organizaciones de crimen transnacional”, resaltó esa fuerza militar.

El presidente Gustavo Petro suele resaltar que, en las operaciones de interdicción en las que participa Colombia, capturan a sus ocupantes e incautan la droga, mientras que critica las operaciones letales de Estados Unidos llevadas a cabo en el Pacífico oriental y el Caribe, en las que fuerzas armadas estadounidenses hunden embarcaciones que dicen son de narcotraficantes.

El mandatario ha centrado su política antinarcóticos en la incautación de drogas, dándole prioridad a las capturas por encima de las medidas letales, y la acción contra grandes capos. Al mismo tiempo, su gobierno intenta impulsar programas para que los cultivadores de hoja de coca —materia prima de la cocaína— puedan transitar hacia economías legales con ayuda del Estado.

FUENTE: AP

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