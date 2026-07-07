Colombia cae en penales ante Suiza y no logra igualar su mejor actuación en el Mundial

Davinson Sánchez estrelló su tiro en el travesaño y Gregor Kobel le atajó el penal a Cucho Hernández para que Suiza se impusiera el martes por 4-3 en la definición desde los 11 pasos tras 120 minutos sin goles.

“Algo nos faltó, que nos vamos precipitadamente de la copa, nos vamos en los octavos”, señaló el mediocampista Jhon Arias. "Ojalá, Dios permita que hoy sea un cambio en la selección porque ya está bueno también de quedarnos siempre a la puerta, de no llegar hasta el último día

A Colombia le esperaba un cruce de cuartos de final contra la campeona defensora y rival sudamericana Argentina . En cambio, los Cafeteros se vuelven a casa.

Tuvieron oportunidades para liquidar el compromiso del martes, en particular en el alargue. Jhon Lucumí estrelló un cabezazo en la parte superior del travesaño en el primer tiempo extra.

Jaminton Campaz desperdició otra ocasión clarísima a los 116. El delantero aprovechó un despeje defectuoso de Granit Xhaka y, cuando estaba solo ante Kobel, remató por encima del travesaño.

Gustavo Puerta tuvo la primera buena ocasión de Colombia con un disparo de larga distancia a los 21 minutos, que Kobel desvió.

La mejor actuación de Colombia en un Mundial fue en 2014, cuando venció a Uruguay en octavos de final antes de caer ante el anfitrión Brasil en cuartos, tras uno de los duelos más friccionados en la historia de estos torneos, que incluyó el rodillazo a la espalda con el que Camilo Zúñiga dejó a Neymar fuera del certamen.

En 2018, los Cafeteros cayeron ante Inglaterra por penales en octavos. Cuatro años después, no se clasificaron al Mundial.

Con un plantel encabezado por Luis Díaz, Suárez y el veterano James Rodríguez, Colombia aspiraba a llegar más lejos en el Mundial norteamericano. Pero naufragó tras un encuentro muy pedregoso entre dos equipos con estilos contrastantes: Suiza, con un enfoque más organizado, y Colombia, con una estrategia más ofensiva.

“Un día triste, creo que este equipo, esta selección, este país estaba para mejores cosas… Simplemente darle gracias a todo el país a toda la gente que llenó los estadios donde jugamos y esperemos que éste sea un punto de inflexión grande, porque lo que se vio de este país, esta selección, este mundial hay que mirarlo desde el lado positivo”, expresó el atacante colombiano Luis Suárez.

Una marea de seguidores vestidos de amarillo siguió a Colombia en todas las ciudades en las que apareció, desde Ciudad de México y Guadalajara, hasta Vancouver, donde se selló la eliminación por penales.

“A medida que se fue alargando el juego, los equipos fueron perdiendo energía y terminó en el empate final que derivó en los penales”, indicó el argentino Néstor Lorenzo, estratega de Colombia. ”Pero no tengo nada que reprochar a ninguno de mis jugadores”.

Suiza supo neutralizar a los peligrosos atacantes colombianos, con mucho orden atrás.

“Analizamos diferentes variaciones y por supuesto que estudiamos a cada jugador, eso es lo que corresponde en los octavos de final, porque sabíamos que todos los detalles serían importantes”, reveló el técnico suizo Murat Yakin. "Conocíamos las fortalezas individuales de cada jugador teníamos claros los principios, por eso la construcción de nuestras jugadas funcionó tan bien.

“A Diaz lo pudimos cubrir muy bien”, añadió, en referencia al delantero de 29 años, exjugador del Liverpool y actual astro del Bayern Múnich, quien sin embargo se marcha del Mundial con un solo tanto, conseguido en el debut durante el certamen --una victoria por 3-1 sobre Uzbekistán en el Estadio Azteca.

Al triunfo sobre los uzbekos siguió otro por la minima ante Congo en Guadalajara. El único empate de los Cafeteros en la primera fase fue sin embargo el que más los ilusionó, un 0-0 frente al Portugal de Cristiano Ronaldo para quedarse con la cima del Grupo K.

Con otro 1-0, los colombianos sellaron su duelo de dieciseisavos de final ante Ghana, un marcador que no reflejó el amplio dominio que ejercieron durante todo el encuentro.

Si bien la vocación ofensiva de Colombia persistió ante Suiza, sus avances se fueron diluyendo en la intrascendencia. Y tanto en la agonía del duelo como en la prórroga, las mejores opciones quedaron dilapidadas.

“El partido sabíamos que iba a ser bastante cerrado, muy táctico, muy parejo, de todas maneras creo que merecimos un poco más en los 90, (minutos) por las intenciones que tuvimos, los remates”, consideró el argentino Lorenzo. "Sabíamos que iba a ser un partido así”.

Lorenzo, quien consideró que la falta de gol fue el principal motivo de la eliminación de Colombia, concluyó su contrato con la derrota del martes. Aunque no reveló sus intenciones sobre una posible renovación, tuvo palabras de agradecimiento al público colombiano.

“Gracias porque se subieron a la ilusión que nosotros mismos fuimos generando y que tuvimos", manifestó.

El adiós que luce seguro es el de James. A sus 34 años, el máximo romperredes del Mundial de 2014 con seis dianas se va de esta edición sin una sola, si bien tuvo contribuciones en el funcionamiento de una selección que se despide sin conseguir su objetivo.

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Owen Cameros es estudiante del John Curley Center for Sports Journalism en Penn State.

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El periodista de la AP, Luis Ruiz, contribuyó con este despacho.

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FUENTE: AP