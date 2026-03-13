Colombia, Brasil y México exhortan a declaratoria de un cese al fuego en Medio Oriente

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Equipos de rescate buscan supervivientes entre los escombros tras un ataque en el sur de Teherán, Irán, el viernes 13 de marzo de 2026. (Foto AP/Sajjad Safari) AP

“Consideramos indispensable que en el actual conflicto en Medio Oriente se declare un cese al fuego inmediato, para abrir espacios efectivos al diálogo y a la negociación”, indicaron en el comunicado.

Los tres países latinoamericanos expresaron su disposición para contribuir a “procesos de paz que generen confianza, para avanzar hacia una salida política y negociada del conflicto”.

La guerra de Irán inició el 28 de febrero cuando Estados Unidos e Israel emprendieron un gran ataque a Irán, destruyendo objetivos militares y matando al líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, y otros líderes del gobierno. Irán respondió lanzando misiles y drones contra Israel y varios países del Golfo Pérsico que alojan a tropas estadounidenses.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo en su intervención diaria ante la prensa que el comunicado conjunto fue fruto de una iniciativa de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, quien invitó a varios países de Latinoamérica y de Europa a unirse para “hacer un llamado a la paz y al cese al fuego y que se utilicen las vías diplomáticas para resolver el conflicto” que está afectando "todo el mundo”.

Tras la publicación del comunicado, Petro dijo en la red social X que informó al presidente estadounidense Donald Trump sobre la firma de los tres países en el pedido del cese al fuego durante una conversación telefónica que sostuvieron el jueves.

FUENTE: AP