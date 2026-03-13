americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Colombia, Brasil y México exhortan a declaratoria de un cese al fuego en Medio Oriente

BOGOTÁ (AP) — Los gobiernos de Colombia, Brasil y México suscribieron el viernes un comunicado conjunto exhortando a que se alcance un cese al fuego “inmediato” en Medio Oriente y alentaron a que se abran espacios de diálogos entre las partes en conflicto.

Equipos de rescate buscan supervivientes entre los escombros tras un ataque en el sur de Teherán, Irán, el viernes 13 de marzo de 2026. (Foto AP/Sajjad Safari)
Equipos de rescate buscan supervivientes entre los escombros tras un ataque en el sur de Teherán, Irán, el viernes 13 de marzo de 2026. (Foto AP/Sajjad Safari) AP

“Consideramos indispensable que en el actual conflicto en Medio Oriente se declare un cese al fuego inmediato, para abrir espacios efectivos al diálogo y a la negociación”, indicaron en el comunicado.

Los tres países latinoamericanos expresaron su disposición para contribuir a “procesos de paz que generen confianza, para avanzar hacia una salida política y negociada del conflicto”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo en su intervención diaria ante la prensa que el comunicado conjunto fue fruto de una iniciativa de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, quien invitó a varios países de Latinoamérica y de Europa a unirse para “hacer un llamado a la paz y al cese al fuego y que se utilicen las vías diplomáticas para resolver el conflicto” que está afectando "todo el mundo”.

Tras la publicación del comunicado, Petro dijo en la red social X que informó al presidente estadounidense Donald Trump sobre la firma de los tres países en el pedido del cese al fuego durante una conversación telefónica que sostuvieron el jueves.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El uruguayo Federico Valverde, del Real Madrid, festeja tras anotar en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City, el miércoles 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Jose Breton)

Triplete de Valverde mitiga angustia en el Madrid de Arbeloa

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Una columna de humo se eleva el lunes 9 de marzo de 2026 tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en las afueras del sur de Beirut, Líbano. (AP Foto/Bilal Hussein)

Irán lanza drones hacia Arabia Saudí y Kuwait

Gente ante una pantalla que muestra el índice bursátil japonés Nikkei en una firma de inversión el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio.(Kyodo News via AP)

Las acciones mundiales caen mientras la guerra de Irán eleva el crudo a más de 110 dólares el barril

Destacados del día

Díaz-Canel anuncia nuevas medidas para cubanos en el exterior mientras reconoce contactos con EE.UU.

Díaz-Canel anuncia nuevas medidas para cubanos en el exterior mientras reconoce contactos con EE.UU.

Díaz-Canel confirma negociaciones con la administración Trump mientras crece presión para su salida del poder

Díaz-Canel confirma negociaciones con la administración Trump mientras crece presión para su salida del poder

Régimen cubano decomisa millones en operativos contra remesas ilegales y abre más de 300 investigaciones

Régimen cubano decomisa millones en operativos contra remesas ilegales y abre más de 300 investigaciones

En la imagen, proporcionada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, se muestra un avión de combate F-16 del Mando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica repostando de un KC-135 Stratotanker sobre el oeste de Alaska el jueves 19 de febrero de 2026. (Departamento de Defensa de Estados Unidos vía AP)

Ejército de EEUU confirma muerte de los 6 tripulantes de un avión cisterna que se estrelló en Irak

Díaz-Canel dice que el FBI podría viajar a Cuba para investigar incidente de lancha procedente de EE.UU.

Díaz-Canel dice que el FBI podría viajar a Cuba para investigar incidente de lancha procedente de EE.UU.

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter