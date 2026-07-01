Colombia autoriza extradición a Chile de "Larry Changa", uno de los fundadores del Tren de Aragua

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El documento con la medida que afecta a Larry Amaury Álvarez Núñez, fechado el 17 de junio, fue conocido por la prensa el miércoles tras ser divulgado por el Diario Oficial, una publicación estatal que contiene información legal. Cuenta con la autorización del presidente Gustavo Petro, quien tiene la última palabra en negar o avalar las extradiciones.

Alias “Larry Changa” permanece preso en Colombia desde hace dos años tras ser capturado en Circasia, en el centro del país, luego de una investigación de las autoridades colombianas con sus pares de Chile y de Venezuela.

El Tren de Aragua se fundó en Venezuela, pero ha expandido sus tentáculos a diversos países de la región, como Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Estados Unidos, donde fue calificado como organización terrorista extranjera por el gobierno de Donald Trump.

La policía colombiana dijo en su momento que Álvarez escapó en 2015 de la prisión de Tocorón, en Venezuela; luego apareció en Chile tres años después y en 2022 huyó a Colombia usando una identificación falsa.

El caso de Álvarez, ciudadano venezolano, chileno y colombiano, ha pasado por un largo trámite legal en Colombia, debido a que la Corte Suprema de Justicia de ese país resolvió dos solicitudes de extradición de tribunales chilenos que lo reclamaban.

El tribunal colombiano se pronunció favorablemente a la extradición en 2025, pero no se efectuó de inmediato, por lo que este año dio su aval a la segunda solicitud de extradición.

En el documento respaldado por Petro se concede el traslado de Álvarez bajo la condición de que en Chile no sea sometido a “penas crueles, inhumanas o degradantes”. Se aclara que tan pronto se reciba el compromiso de parte de ese país, avanzarán las gestiones de la extradición, sin dar una fecha exacta. De acuerdo con las investigaciones en Chile, Álvarez habría coordinado desde el extranjero las operaciones de una de las células del Tren de Aragua en ese país, “instruyendo el envío de remesas de drogas, coordinando actividades logísticas y financieras y ejerciendo mando jerárquico dentro de la organización”. FUENTE: AP