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Colombia activa circular roja contra jefes de disidencia señalados de ordenar crimen de precandidato

BOGOTÁ (AP) — La policía colombiana informó el viernes que fueron emitidas circulares rojas de Interpol contra cabecillas del grupo armado ilegal Segunda Marquetalia, señalados de presuntamente ordenar el ataque contra el fallecido precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay perpetrado el año pasado.

El director de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) de la policía, Elver Alfonso Sanabria, dijo a la prensa que fueron publicadas por la organización de policía internacional las circulares rojas, utilizadas para buscar fugitivos en todo el mundo.

Alfonso espera la cooperación de los 196 países miembros de la Interpol para “sumar esfuerzos” y evitar que el crimen del precandidato quede en la “impunidad”.

Uribe Turbay, opositor del gobierno, fue atacado a tiros en junio del año pasado cuando participaba en un mitin político en el occidente de Bogotá. Un menor, que confesó y fue sancionado, le disparó a plena luz del día y, por la gravedad de sus heridas, falleció casi dos meses después en una clínica.

La fiscalía concluyó el mes pasado que el ataque fue presuntamente ordenado por la Segunda Marquetalia, una disidencia de la antigua guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogió al acuerdo de paz firmado hace una década con el Estado, por lo que ordenó la captura de seis de sus integrantes.

Entre los señalados está Iván Luciano Marín, alias “Iván Márquez”, quien fue uno de los principales negociadores en el acuerdo de paz con las FARC y en 2019 retomó las armas con otros cabecillas fundando la Segunda Marquetalia.

Sobre “Iván Márquez” estaba previamente publicada una circular roja de Interpol por delitos como desaparición, homicidio y reclutamiento ilícito.

Las autoridades colombianas han advertido que jefes de la Segunda Marquetalia podrían estar en territorio venezolano, dado que el grupo armado suele operar en la porosa frontera binacional.

Al ser cuestionado por los periodistas por la búsqueda de los cabecillas del grupo armado en Venezuela, el director de la Dijin dijo que esperan que funcione la cooperación internacional y los canales diplomáticos.

Según la fiscalía, el ataque contra Uribe Turbay fue el resultado de una “operación criminal estructurada" que involucró una red delictiva urbana, que se encargó de la logística y la ejecución, que operó bajo instrucción de la Segunda Marquetalia.

Por el crimen de Uribe Turbay han sido capturadas nueve personas, incluido el tirador que por ser menor de edad recibió una sanción en un centro especial, además de presuntos cómplices que ayudaron en la logística y la planeación.

FUENTE: AP

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