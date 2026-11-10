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Colocarán etiquetas con advertencia sobre efectos adversos en medicamentos contra la obesidad

WASHINGTON (AP) — Los populares medicamentos para bajar de peso, incluidos Ozempic y Wegovy, llevarán una nueva advertencia sobre un posible efecto secundario que puede provocar pérdida permanente de la visión, anunciaron el lunes los reguladores de salud de Estados Unidos.

Un envase del medicamento contra la obesidad Ozempic en Houston el 1 de julio del 2023. (AP foto/David J. Phillip)
Un envase del medicamento contra la obesidad Ozempic en Houston el 1 de julio del 2023. (AP foto/David J. Phillip) AP

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) indicó que la etiqueta será añadida a todos los fármacos GLP-1 utilizados para tratar la obesidad, la diabetes y varias otras afecciones médicas. La clase incluye una docena de medicamentos inyectables o en pastillas, entre ellos marcas de uso extendido como Zepbound y Mounjaro.

La afección ocular, conocida como neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica, puede causar una pérdida significativa de la visión. El problema, que se ha reportado con todos los fármacos GLP-1, ocurre debido a una disminución del flujo sanguíneo hacia el nervio óptico, aunque no se entiende la causa subyacente, señaló la FDA.

Científicos de la agencia comenzaron a investigar el problema después de la publicación de un artículo médico de 2024 que vinculó la afección con ciertos pacientes que tomaban semaglutida, el fármaco activo de Ozempic, de Novo Nordisk.

Un análisis de la FDA de más de 125 ensayos clínicos encontró que el problema se presentó en aproximadamente seis de cada 100.000 pacientes que tomaron un GLP-1 durante al menos un año. La tasa comparable para las personas que tomaron un placebo u otros tipos de medicamentos para reducir la glucosa fue inferior a cuatro por cada 100.000, indicó la FDA.

La agencia también encontró reportes del problema en su sistema electrónico de seguimiento de lesiones por medicamentos y efectos secundarios.

Los síntomas incluyen visión borrosa, puntos ciegos, colores distorsionados y otras alteraciones visuales, según la FDA. Los pacientes que experimenten esos problemas deben comunicarse de inmediato con un profesional de la salud, añadió.

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La cobertura de salud y ciencia de The Associated Press recibe apoyo financiero del AP Fund for Journalism y de fundaciones privadas. AP es la única responsable de todo el contenido. Consulte las normas de AP para trabajar con filantropías, una lista de patrocinadores y las áreas de cobertura financiadas en AP.org.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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