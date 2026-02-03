americateve

Collier logra 22 asistencias en victoria de Jazz, que con 7 jugadores vence 131-122 a Pacers

INDIANÁPOLIS (AP) — Isaiah Collier logró un récord personal al prodigar 22 asistencias — la mayor cantidad en la NBA esta temporada y la más alta de un jugador de Utah desde John Stockton en 1992 —, y el Jazz venció el martes 131-122 a los Pacers de Indiana, pese a contar apenas con siete jugadores saludables.

Kyle Filipowski, pívot del Jazz de Utah, disputa un balón perdido con Kam Jones, de los Pacers de Indiana, el martes 3 de febrero de 2026 (AP Foto/Michael Conroy) AP

Lauri Markkanen anotó 27 puntos por el Jazz, que estaba con una plantilla reducida después de canjear a Georges Niang, Kyle Anderson, Walter Clayton Jr. y Taylor Hendricks. A cambio, Memphis cedió a Jaren Jackson Jr., Jock Landale, John Konchar y Vince Williams Jr.

El último jugador de la NBA con 22 asistencias en un partido fue Nikola Jokic de Denver el pasado 7 de marzo. Collier, quien jugó todo el partido, también anotó 17 puntos. Los siete jugadores de Utah aportaron 14 puntos o más. Brice Sensabaugh anotó 20, Ace Bailey sumó 19 y Kyle Filipowski logró 16 unidades y 16 rebotes.

Quenton Johnson anotó 24 puntos al atinar nueve de 10 tiros y Jarace Walker consiguió también 24 por los Pacers, quienes reservaron a cuatro titulares habituales — el astro Pascal Siakam, Bennedict Mathurin, Andrew Nembhard y T.J. McConnell — para darles descanso o por lesiones menores. Los cuatro jugaron la noche anterior, cuando Indiana perdió 118-114 ante Houston como local.

Kam Jones, poco utilizado y que no jugó el lunes, apareció de inicio por primera vez en su carrera con los Pacers y anotó 12 puntos.

FUENTE: AP

