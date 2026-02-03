americateve

Colisión entre lancha con migrantes y bote guardacostas griego deja al menos 14 muertos

ATENAS (AP) — Una colisión entre una lancha rápida que transportaba migrantes y una embarcación de la guardia costera griega frente a la isla de Quíos, en el este del Egeo, ha dejado al menos 14 personas muertas, informó la guardia costera el martes por la noche.

Agentes de la guardia costera griega llevan a cabo operaciones de rescate en un puerto de la isla de Quíos, en el mar Egeo oriental, Grecia, el martes 3 de febrero de 2026, después de que una colisión entre una lancha rápida con migrantes y un bote de la guardia costera causara la muerte de varias personas, según informaron las autoridades. (Pantelis Fykaris/Politischios.gr vía AP)
La guardia costera indicó que otros 25 migrantes, incluidos unos 11 niños, fueron rescatados y trasladados a un hospital en Quíos, al igual que dos elementos de la guardia costera que resultaron heridos en el incidente. De los 14 fallecidos, 11 eran varones y tres eran mujeres, indicó la guardia costera.

Añadió que no estaba claro por el momento cuántas personas había en la lancha rápida, y se estaba llevando a cabo una operación de búsqueda y rescate con cuatro embarcaciones de patrulla, un helicóptero de la fuerza aérea y un bote privado con buzos para encontrar a posibles pasajeros desaparecidos.

Imágenes de video de un sitio de noticias local mostraban al menos a una persona siendo llevada en una manta desde un bote amarrado al lado de un muelle hacia un vehículo de la guardia costera con luces azules parpadeantes, mientras otros parecen guiar a dos niños, uno de ellos cojeando, hacia el automóvil.

La guardia costera no tenía información adicional por el momento sobre cómo ocurrió exactamente la colisión, ni sobre las identidades de las víctimas o los otros pasajeros en la lancha rápida.

Grecia es un punto de entrada importante a la Unión Europea para personas que huyen del Oriente Medio, África y Asia. Los accidentes fatales son comunes. Muchos emprenden el cruce corto pero a menudo peligroso desde la costa turca hacia las islas griegas cercanas en el este del Egeo. Sin embargo, el aumento de las patrullas y las expulsiones expeditas por parte de las autoridades griegas han reducido los intentos de cruce.

