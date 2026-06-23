americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Cole Young conecta jonrón de 2 carreras y Marineros vencen 3-2 a Piratas

PITTSBURGH (AP) — Cole Young conectó un jonrón de dos carreras en la séptima entrada, en su primer juego en las Grandes Ligas en su ciudad natal, para impulsar la noche del martes a los Marineros de Seattle a una victoria por 3-2 sobre los Piratas de Pittsburgh.

Cole Young, de los Marineros de Seattle, celebra un jonrón de tres carreras contra los Piratas de Pittsburgh durante la séptima entrada de un partido de béisbol, el martes 23 de junio de 2026, en Pittsburgh. (Foto AP/Philip G. Pavely)
Cole Young, de los Marineros de Seattle, celebra un jonrón de tres carreras contra los Piratas de Pittsburgh durante la séptima entrada de un partido de béisbol, el martes 23 de junio de 2026, en Pittsburgh. (Foto AP/Philip G. Pavely) AP

El batazo del segunda base de 22 años mantuvo a los Marineros en el primer lugar del Oeste de la Liga Americana, con marca de 41-39.

La otra carrera de los Marineros llegó en la cuarta entrada, cuando Cal Raleigh abrió con un jonrón solitario ante Mitch Keller (5-5). Eso puso fin a una racha de 64 apariciones al plato desde el último cuadrangular de Raleigh, el 27 de abril.

Raleigh suma apenas ocho jonrones esta temporada, después de conectar 60 —la mayor cifra de las Grandes Ligas— el año pasado. Estuvo en la lista de lesionados por una distensión en el oblicuo del 14 de mayo al 15 de junio.

El jonrón de Young le permitió a George Kirby (6-7) cortar una racha de cinco derrotas y ganar por primera vez en ocho aperturas. Kirby permitió dos carreras (una limpia) en seis entradas, en las que aceptó ocho hits, ponchó a cinco y dio dos bases por bolas.

El mexicano Andrés Muñoz lanzó una novena entrada perfecta para su 14º salvamento.

Los Piratas tomaron ventaja de 2-0 con un sencillo impulsor del dominicano Marcell Ozuna en la segunda entrada.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Esta combinación de fotos muestra al francés Kylian Mbappé, al argentino Lionel Messi y al noruego Erling Haaland durante sus respectivos encuentros del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton, left, Ashley Landis, y Pamela Smith)

Messi, Mbappé y Haaland deslumbran durante el mismo día en el Mundial

Lionel Messi celebra tras anotar un gol para Argentina en el partido contra Austria en el partido por el Grupo J del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Jessica Tobias)

Histórico: Messi bate el récord de goles en Mundiales contra Austria

Willy Semedo de Cabo Verde marca al español Lamine Yamal durante el partido del Grupo H del Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Cabo Verde impresiona en su debut en el Mundial y deja sin goles a España en el 1er tiempo

Destacados del día

EEUU sanciona a Annalie Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín, y apunta al clan familiar castrista

EEUU sanciona a Annalie Rueda Cardero, esposa de Alejandro Castro Espín, y apunta al clan familiar castrista

Chofer cubano de Uber en Miami enfrenta cadena perpetua tras presunto secuestro y agresión sexual de pasajera

Chofer cubano de Uber en Miami enfrenta cadena perpetua tras presunto secuestro y agresión sexual de pasajera

El portugués Cristiano Ronaldo celebra después de anotar el primer gol de su equipo en partido por el Grupo K del Mundial entre Portugal y Uzbekistán, el martes 23 de junio de 2026, en Houston. (AP Foto/Ashley Landis)

Cristiano silencia las críticas con un doblete y Portugal vence 5-0 a Uzbekistán en el Mundial

George Pino fue declarado no culpable por choque mortal que mató a Lucy Fernández cerca de Boca Chita, Florida

George Pino fue declarado no culpable por choque mortal que mató a Lucy Fernández cerca de Boca Chita, Florida

El secretario de Defensa Pete Hegseth en la Oficina Oval, en la Casa Blanca, en Washington, el 22 de junio del 2026. (AP foto/Jacquelyn Martin)

El Pentágono pide al Congreso 80.000 millones de dólares para la guerra con Irán

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter