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Coco Gauff sufre un "miniaccidente de auto" rumbo al Abierto de Francia y aun así gana

PARÍS (AP) — Coco Gauff estuvo involucrada en un accidente automovilístico el martes, de camino a Roland Garros para el primer partido de la defensa de su título del Abierto de Francia. No parecía estar lesionada.

La estadounidense Coco Gauff celebra su victoria sobre su compatriota Taylor Townsend en el Abierto de Francia, el martes 26 de mayo de 2026 (AP Foto/Christophe Ena)
La estadounidense Coco Gauff celebra su victoria sobre su compatriota Taylor Townsend en el Abierto de Francia, el martes 26 de mayo de 2026 (AP Foto/Christophe Ena) AP

“Nos vimos involucrados en un miniaccidente de coche cuando iba hacia el recinto hoy”, contó Gauff a TNT Sports entre risas. “Chocamos contra un poste. Se sintió un pequeño impacto. Derramé mi jugo por todo el coche.

“El coche no se podía conducir ya. Así que al final tomamos un taxi”, añadió Gauff después de vencer a su compatriota Taylor Townsend por 6-4, 6-0.

Gauff comenzó su partido antes de lo previsto cuando se produjo un retiro en otro encuentro en la pista Philippe-Chatrier.

“Y justo antes de salir a la pista, mi vestido se atascó, así que mi fisioterapeuta estaba en el baño intentando ayudarme a quitármelo”, dijo Gauff. “Fue un día movido. Pero siento que, cuando pasa eso, te permite no pensar tanto en el partido. Estoy feliz de estar aquí sana y salva”.

Gauff venció a Aryna Sabalenka en la final del año pasado en París.

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