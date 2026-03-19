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Coby White anota 27 y Hornets encestan 21 triples en triunfo 130-111 sobre Magic

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — El suplente Coby White anotó 27 puntos y lideró la andanada de triples de los Charlotte Hornets en una paliza 130-111 sobre el Orlando Magic la noche del jueves.

El base de los Hornets de Charlotte, LaMelo Ball (1), gesticula tras anotar una canasta de tres puntos durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA contra el Magic de Orlando, el jueves 19 de marzo de 2026, en Charlotte, Carolina del Norte. (Foto AP/Matt Kelley)
El base de los Hornets de Charlotte, LaMelo Ball (1), gesticula tras anotar una canasta de tres puntos durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA contra el Magic de Orlando, el jueves 19 de marzo de 2026, en Charlotte, Carolina del Norte. (Foto AP/Matt Kelley) AP

White encestó 5 de 8 desde más allá del arco y fue uno de cuatro jugadores con tres o más triples, junto a Brandon Miller (5 de 10), Kon Knueppel (4 de 9) y LaMelo Ball (3 de 8), mientras los Hornets terminaron con 21 de 46 en total para ganar su cuarto partido en los últimos cinco.

Miller sumó 25 puntos y ocho asistencias, Knueppel aportó 23 puntos y Ball agregó 20 para Charlotte, que mejoró a 36-34. Es la primera vez que los Hornets están dos juegos por encima de .500 desde finales de la temporada 2021-22, cuando la franquicia tuvo su último récord ganador con 43-39.

Desmond Bane anotó 24 puntos y Paolo Banchero 20 para liderar a Orlando.

En una noche en la que Charlotte registró su séptimo lleno consecutivo y retiró la camiseta número 30 del exjugador y actual comentarista de televisión Dell Curry, el Magic (38-31) construyó un par de ventajas de ocho puntos en el primer cuarto antes de que los Hornets tomaran el control hacia el final del periodo.

El tiro de seguimiento del suplente Josh Green justo antes de la bocina del primer cuarto le dio a los Hornets la ventaja definitiva, 34-32.

En el segundo cuarto, el entrenador de Orlando, Jamahi Mosley, recibió dos faltas técnicas y fue expulsado cuando faltaban 5:14 para el final de la primera mitad; Mosley fue reemplazado por el asistente Joe Prunty por el resto del partido.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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