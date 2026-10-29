americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

CNN, MSNBC y Politico piden al tribunal que haga permanente la orden de acceso a Trump

Tres medios de comunicación reforzaron su demanda legal contra la Casa Blanca por el acceso, al afirmar que ésta sigue incumpliendo las órdenes de un juez al negarse a permitirles volver a cubrir al presidente Donald Trump en el Despacho Oval y a bordo del Air Force One —con lo que vulnera sus derechos a la libertad de expresión al mantenerlos aún fuera del “pool” rotativo de prensa.

ARCHIVO - El logotipo de CNN aparece en la entrada del CNN Center en Atlanta, el 2 de febrero de 2022. (Foto AP/Ron Harris, archivo)
ARCHIVO - El logotipo de CNN aparece en la entrada del CNN Center en Atlanta, el 2 de febrero de 2022. (Foto AP/Ron Harris, archivo) AP

CNN, MSNOW y Politico señalaron el miércoles que el presidente está tomando represalias contra ellos por reportajes que no le gustan, lo que viola órdenes previas del juez federal de distrito Timothy Kelly para que el gobierno permita que los reporteros de esos medios regresen plenamente al grupo de periodistas que cubre al presidente.

Incluso después de esas órdenes, la Casa Blanca seguía bloqueando a los reporteros de esos medios para que no cubrieran a Trump en “los mismos lugares en que el presidente interactúa con la prensa con mayor frecuencia”, señaló en un comunicado Theodore J. Boutrous Jr., abogado de los medios.

La querella más reciente pide al tribunal que haga permanentes esas órdenes previas.

Lo que está en juego es si el presidente, o cualquier persona, puede castigar a medios de comunicación por el contenido de sus reportajes. Las organizaciones periodísticas sostienen que hacerlo constituye “discriminación por punto de vista”, prohibida por las protecciones de libertad de expresión de la Primera Enmienda.

Trump insiste en que no tiene por qué permitir que medios cuyos reportajes le desagradan ingresen a los terrenos de la Casa Blanca, al Air Force One u otras áreas. La Casa Blanca no había respondido a la demanda enmendada hasta la mañana del jueves.

“Ahora, toda organización periodística enfrenta el riesgo de un castigo similar por una cobertura que el presidente considere insuficientemente favorable”, escribieron los medios en su reclamo, “y el público se ve privado de información actual y completa sobre su gobierno”.

La queja se produce unas dos semanas después que Kelly dictaminara que CNN, MS NOW y Politico probablemente tendrán éxito en el caso extraordinario que enfrenta al presidente con los medios que lo cubren.

En una victoria para los periodistas, Kelly amplió un fallo previo y temporal según el cual el gobierno había violado el derecho de los medios al debido proceso, protegido por la Quinta Enmienda. Kelly también respaldó el 13 de octubre un segundo argumento de los medios: que la prohibición de Trump vulneró su derecho a la libertad de expresión, amparado por la Primera Enmienda.

Kelly rechazó el argumento de Trump de que la prohibición obedecía a objetivos de política, como proteger la seguridad nacional. Afirmó que la prohibición fue el resultado de la creencia expresada por Trump de que la cobertura de esos medios era inexacta y parcial.

“En pocas palabras”, escribió Kelly en la opinión, “eso es una discriminación por punto de vista ilegal” —que el gobierno tome medidas contra tipos de expresión o cobertura que no le gustan.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kylian Mbappé celebra tras marcar un gol para el Real Madrid en el partido contra el Barcelona en la Liga española, el domingo 25 de octubre de 2026, en Barcelona. (AP Foto/Joan Monfort)

Doblete de Mbappé le da la victoria al Madrid frente al Barça en el clásico

El sello del FBI en el podio previo a una conferencia de prensa en Portland, Oregon, el 16 de enero del 2025. (AP foto/Jenny Kane)

Acusan a dos exfuncionarios de FBI de mentir sobre laptop de Hunter Biden

El presidente Donald Trump llega al lugar de una concentración en Dalton, Georgia, el 16 de octubre del 2026. (AP foto/Mark Schiefelbein)

Trump viaja a Kansas, donde agricultores están presionados por la inflación en período de cosecha

Destacados del día

Richard Tur entra en la lista de Represores Cubanos tras altercado en la ONU y orden de expulsión de EEUU

Richard Tur entra en la lista de Represores Cubanos tras altercado en la ONU y orden de expulsión de EEUU

El logo de Instacart en una computadora en Nueva York, el 6 de septiembre del 2023. (AP foto/Richard Drew)

DoorDash comprará Instacart por $17.000 millones, consolidando servicios de entregas

Una tienda de productos electrodomésticos en Dallas, el 6 de octubre del 2026. (AP foto/LM Otero)

Economía de EEUU crece a ritmo sólido gracias a fuerte gasto de consumidores e inversión en IA

Una tienda Goodwill en Roseville, Minnesota, el 12 de agosto del 2026. (AP foto/Ellen Schmidt)

Inflación se mantiene alta en EEUU, días antes de elecciones

🚨🇨🇺 ¡CUBA PIERDE 35 VOTOS EN LA ONU! LA RESOLUCIÓN CONTRA EL EMBARGO REGISTRA UNA FUERTE CAÍDA DE APOYO INTERNACIONAL
ULTIMA HORA

🚨🇨🇺 ¡CUBA PIERDE 35 VOTOS EN LA ONU! LA RESOLUCIÓN CONTRA EL EMBARGO REGISTRA UNA FUERTE CAÍDA DE APOYO INTERNACIONAL

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter