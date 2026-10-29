Clubes argentinos aprueban nuevo formato de liga para 2027

Con el voto de la mayoría de los clubes que se reunieron el jueves, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que reemplazará el actual modelo de dos zonas y los 30 equipos se enfrentarán todos contra todos durante dos torneos al año: Apertura y Clausura.

En cada certamen, los 16 equipos que sumen más puntos hasta la fecha 15 se enfrentarán luego en duelos de eliminación directa para definir a los campeones, tal como sucede ahora. Los cruces se definirán según su posición final en la tabla, mientras que las semifinales y finales se dirimirán en estadio neutral.

En tanto que el equipo que sume más puntos a lo largo del año ganará el título de liga anual.

En lo que se refiere a la clasificación a torneos internacionales, los campeones del torneo Clausura, Apertura y de la tabla anual jugarán la Copa Libertadores de 2028.

Dos equipos descenderán a la segunda división, uno por tabla anual y otro por promedios.

River en contra

River Plate y Estudiantes La Plata, dos equipos enfrentados al presidente de AFA, Claudio Tapia, no apoyaron la reforma.

Un representante del conjunto millonario propuso durante el cónclave un torneo con menos equipos (20 desde los 30 actuales), pero no contó con el respaldo del resto de sus pares.

“Ningún club, salvo River, estaba convencido de fomentar diez descensos masivos en el futbol argentino. Planteada esa moción, se siguió con el tema y por amplia mayoría se ha votado este nuevo formato de torneo para el año que viene”, explicó a periodistas Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors.

En tanto que Estudiantes no acudió a las reuniones de comité ejecutivo de AFA en desacuerdo con la conducción de Tapia.

Desde su llegada a la presidencia de la AFA en 2017, Tapia impulsó varios cambios de formato en el torneo de primera división y una ampliación inédita a 30 equipos, una medida con la que, según sus críticos, busca asegurarse voluntades para mantenerse en el poder.

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FUENTE: AP