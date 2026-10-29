americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Clubes argentinos aprueban nuevo formato de liga para 2027

BUENOS AIRES (AP) — Argentina adoptará un nuevo formato de competencia para su liga de primera división a partir del 2027.

Con el voto de la mayoría de los clubes que se reunieron el jueves, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que reemplazará el actual modelo de dos zonas y los 30 equipos se enfrentarán todos contra todos durante dos torneos al año: Apertura y Clausura.

En cada certamen, los 16 equipos que sumen más puntos hasta la fecha 15 se enfrentarán luego en duelos de eliminación directa para definir a los campeones, tal como sucede ahora. Los cruces se definirán según su posición final en la tabla, mientras que las semifinales y finales se dirimirán en estadio neutral.

En tanto que el equipo que sume más puntos a lo largo del año ganará el título de liga anual.

En lo que se refiere a la clasificación a torneos internacionales, los campeones del torneo Clausura, Apertura y de la tabla anual jugarán la Copa Libertadores de 2028.

Dos equipos descenderán a la segunda división, uno por tabla anual y otro por promedios.

El nuevo formato arrancará el 24 de enero.

River en contra

River Plate y Estudiantes La Plata, dos equipos enfrentados al presidente de AFA, Claudio Tapia, no apoyaron la reforma.

Un representante del conjunto millonario propuso durante el cónclave un torneo con menos equipos (20 desde los 30 actuales), pero no contó con el respaldo del resto de sus pares.

“Ningún club, salvo River, estaba convencido de fomentar diez descensos masivos en el futbol argentino. Planteada esa moción, se siguió con el tema y por amplia mayoría se ha votado este nuevo formato de torneo para el año que viene”, explicó a periodistas Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors.

En tanto que Estudiantes no acudió a las reuniones de comité ejecutivo de AFA en desacuerdo con la conducción de Tapia.

Desde su llegada a la presidencia de la AFA en 2017, Tapia impulsó varios cambios de formato en el torneo de primera división y una ampliación inédita a 30 equipos, una medida con la que, según sus críticos, busca asegurarse voluntades para mantenerse en el poder.

___

Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Kylian Mbappé celebra tras marcar un gol para el Real Madrid en el partido contra el Barcelona en la Liga española, el domingo 25 de octubre de 2026, en Barcelona. (AP Foto/Joan Monfort)

Doblete de Mbappé le da la victoria al Madrid frente al Barça en el clásico

Destacados del día

TRES AVERÍAS PARALIZAN LA TERMOELÉCTRICA GUITERAS EN CUBA: revelan cuánto tiempo estará fuera de servicio

TRES AVERÍAS PARALIZAN LA TERMOELÉCTRICA GUITERAS EN CUBA: revelan cuánto tiempo estará fuera de servicio

El ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, muestra una fotografía de un medicamento durante un discurso el miércoles 28 de octubre de 2026, en la sede de Naciones Unidas. (AP Foto/Seth Wenig)

Bruno Rodríguez niega privilegios en Cuba mientras un estudio sitúa la pobreza extrema en el 94%

El presidente Donald Trump en un evento en la Casa Blanca en Washington el 5 de noviembre del 2025. (AP foto/Evan Vucci)

Economía de EEUU crece 3,4% en el tercer trimestre de 2026 y supera las previsiones del mercado

Richard Tur entra en la lista de Represores Cubanos tras altercado en la ONU y orden de expulsión de EEUU

Richard Tur entra en la lista de Represores Cubanos tras altercado en la ONU y orden de expulsión de EEUU

Trump regresa a Ohio y respalda a Jon Husted y Vivek Ramaswamy antes de las elecciones del 3 de noviembre

Trump regresa a Ohio y respalda a Jon Husted y Vivek Ramaswamy antes de las elecciones del 3 de noviembre

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter