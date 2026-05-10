Clemens y Rojas guían a los Mellizos a victoria 5-4 sobre los Guardianes

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Kendry Rojas, de los Mellizos de Minnesota, lanza en la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Guardianes de Cleveland en Cleveland, el domingo 10 de mayo de 2026. (Foto AP/Sue Ogrocki) AP

El mánager de los Guardianes, Stephen Vogt, fue enviado a casa horas antes del primer lanzamiento debido a persistentes problemas respiratorios. Tony Arnerich lo reemplazó como mánager interino.

En su segunda aparición en su carrera, Rojas (1-0) ponchó a cinco y dio tres bases por bolas en 3 1/3 entradas. Permitió una carrera y cinco hits.

El venezolano Yoendrys Gómez lanzó una novena entrada perfecta para su tercer salvamento en las Grandes Ligas y el segundo de esta temporada.

El venezolano Brayan Rocchio se fue de 4-4 y anotó dos veces por Cleveland, estableciendo un récord personal de hits en un juego. Gavin Williams (5-3) permitió cinco carreras y 10 hits en seis entradas. Ponchó a seis y otorgó una base por bolas.

El dominicano José Ramírez empató en la parte baja con un sencillo impulsor que remolcó a Rocchio.

Cleveland consiguió sencillos impulsores del dominicano Angel Martínez y Chase DeLauter para recortar la diferencia, y DeLauter la redujo a 5-4 con un rodado impulsor en la octava.

___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP