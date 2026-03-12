Claudio Tapia comparece ante la justicia por causa irregularidades en la AFA

Compartir en:









Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, se presenta a los tribunales para prestar declaración en una causa por incumplimiento de pago de impuestos, el jueves 12 de marzo de 2026, en Buenos Aires. (AP Photo/Natacha Pisarenko) AP

Fue la primera comparecencia del máximo dirigente del fútbol campeón del mundo ante la justicia entre las múltiples investigaciones sobre su patrimonio y el manejo financiero de la AFA (las siglas de la federación argentina).

El dirigente llegó en una camioneta a los tribunales federales de Buenos Aires junto a sus abogados e ingresó al edificio en medio de un enjambre de periodistas. No hizo declaraciones.

El juez federal en lo penal económico, Diego Amarante, citó a declarar a Tapia y a otros cuatro directivos de la AFA y les prohibió la salida del país por la retención indebida de aportes sociales de los clubes por la suma de 19.000 millones de pesos (13 millones de dólares) en 2024 y 2025. La denuncia fue impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Tapia puede negarse a declarar o presentar un escrito.

El código penal argentino prevé penas de dos a seis años de prisión para el agente de retención o de percepción de tributos nacionales que no los deposite dentro de los 30 días corridos de vencido el plazo de ingreso.

El presidente de la AFA enfrenta otras causas judiciales por presunta evasión fiscal y lavado de dinero, la mayoría impulsadas por el gobierno ultraliberal del presidente Javier Milei, quien mantiene un enfrentamiento de larga data con el máximo dirigente del fútbol argentino.

La AFA niega la deuda con el fisco y sostiene que es víctima de una persecución por parte del gobierno y defiende la gestión de Tapia iniciada en 2017, durante la cual la selección capitaneada por Lionel Messi logró coronarse en el Mundial de Qatar 2022 y en las ediciones de 2021 y 2024 de la Copa América. El avance de la investigación provocó un fuerte rechazo desde la entidad que derivó en un paro de actividades del fútbol el último fin de semana. ___ https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP