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CJ Abrams y Luis García Jr. conectan su 20mo jonrón en paliza de Nacionales 8-2 a Astros

WASHINGTON (AP) — CJ Abrams y Luis García Jr. conectaron ambos su 20mo jonrón de la temporada, y los Nacionales de Washington aplastaron 8-2 a los Astros de Houston la noche del miércoles.

Luis Garcia Jr., de los Nacionales de Washington, sigue el vuelo de la pelota de un sencillo durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Astros de Houston el miércoles 8 de julio de 2026, en Washington. (AP Foto/Nick Wass)
Luis Garcia Jr., de los Nacionales de Washington, sigue el vuelo de la pelota de un sencillo durante la sexta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Astros de Houston el miércoles 8 de julio de 2026, en Washington. (AP Foto/Nick Wass) AP

Foster Griffin (10-2) permitió una carrera en siete entradas por Washington, que se llevó dos de tres ante Houston para colocarse dos juegos por encima de .500. Las 10 victorias de Griffin son la mayor cantidad para un novato de los Nacionales desde que el club se mudó de Montreal antes de la temporada 2005.

Brice Matthews produjo la única carrera de Houston con un sencillo impulsor en la quinta entrada.

García disparó un batazo de tres carreras hacia el jardín entre derecho y central en la cuarta, ante el abridor de Houston Spencer Arrighetti (7-5). Fue el 11mo jonrón del primera base en 18 juegos desde el 19 de junio.

Abrams abrió la quinta con un jonrón hacia el derecho-central para ampliar la ventaja a 6-1. Luego, los Nacionales llenaron las bases con dos sencillos y una base por bolas para sacar del juego a Arrighetti. El dominicano José Tena siguió con un rodado impulsor y Keibert Ruiz añadió un elevado de sacrificio ante el relevista Alimber Santa.

Fue apoyo más que suficiente para Griffin, quien igualó su máximo de carrera con nueve ponches mientras permitía cinco hits y no otorgaba boletos. Fue la séptima apertura consecutiva en la que el lanzador de 30 años permitió apenas una carrera. Griffin tiene marca de 4-0 con efectividad de 1,25 en ese lapso.

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