Civiles de Oleshky, devastada por la guerra, llegan a Bielorrusia rumbo a Ucrania

La imagen, distribuida por la oficina del Defensor del Pueblo de Ucrania, el defensor del pueblo Dmytro Lubinets (centro, derecha), y su homóloga rusa, Yana Lantratova, hablan con reporteros antes de partir hacia Oleshky para evacuar a la población local a un lugar seguro durante un alto el fuego temporal vinculado a una misión humanitaria, en la provincia ucraniana de Jersón, el 30 de octubre de 2026. (Oficina del Defensor de Pueblo de Ucrania vía AP) AP

Los civiles de Oleshky, a orillas del río Dniéper, iniciaron el largo viaje para salir de la región devastada por la guerra en convoyes de autobuses el viernes. El alto el fuego en la provincia de Jersón, en el sur de Ucrania, comenzó a las 3 de la madrugada del martes y se espera que continúe hasta el domingo por la noche.

A los aproximadamente 2.000 residentes que quedaban allí se les ofreció la opción de viajar a territorio controlado por Ucrania o por Rusia, o de quedarse en la ciudad con provisiones de alimentos y suministros médicos.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que quienes habían optado por ir a territorio controlado por Ucrania fueron trasladados a la ciudad rusa de Anapa antes de embarcar en aviones rumbo a la ciudad bielorrusa de Gómel. Viajaban acompañados por Dmytro Lubinets, comisionado de derechos humanos de Ucrania, agregó.

El grupo fue recibido en Gómel por rescatistas, personal médico y voluntarios de la Cruz Roja, reportó el medio estatal bielorruso Belta.

El legislador ucraniano Davyd Arakhamia manifestó que cuatro aviones que transportaban evacuados con destino a Ucrania habían aterrizado en Bielorrusia y que los pasajeros estarían en territorio ucraniano “en cuestión de horas”.

La defensora del pueblo de Rusia y principal representante del Kremlin en la misión, Yana Lantratova, comentó que también se utilizaron autobuses para trasladar a quienes se quisieron marchar a territorio ruso.

Ni Moscú ni Kiev han concretado cuántas personas eligieron abandonar la ciudad, pero la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump —quien según la Casa Blanca ayudó a negociar la tregua localizada— publicó el viernes en redes sociales que el convoy humanitario había podido evacuar de forma segura a más de 750 personas.

Funcionarios de ambos países colaboraron en el inusual esfuerzo humanitario conjunto, ofreciendo un breve respiro en su cruda guerra de desgaste.

Además del aparente papel de Melania Trump, el papa León XIV —el primer pontífice estadounidense de la historia— también presionó a los líderes de Rusia y Ucrania para que permitieran la entrega de ayuda y evacuaciones de civiles.

EEUU aprueba la venta de misiles Patriot para Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, celebró el sábado la autorización estadounidense para que Kiev compre 500 interceptores Patriot PAC-3, pero instó a sus socios a suministrar las armas a partir de existencias ya disponibles para proteger al país este invierno, advirtiendo que la venta recién autorizada por Washington podría demorarse años.

"Ahora mismo, los rusos atacan nuestra infraestructura energética todos los días. Solo en estas últimas dos semanas de octubre, ya ha habido más de 30 ataques rusos contra partes críticas de nuestra red eléctrica”, escribió Zelenskyy en X.

La Casa Blanca afirmó el viernes que había aprobado una propuesta de venta de interceptores de defensa aérea Patriot valorados en 2.100 millones de dólares, después de que Kiev acusara al Pentágono de retrasar las entregas de la crucial munición, necesaria para frenar los misiles balísticos rusos.

El Departamento de Estado señaló que se comprarían 500 misiles Patriot para Ucrania con donaciones de Canadá, Alemania y Noruega a través de un programa estadounidense y que no se utilizarán fondos propios.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP