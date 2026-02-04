americateve

Cirugía de isquiotibiales de Ter Stegen pone en riesgo su participación en el Mundial

GIRONA, España (AP) — El arquero alemán Marc-André ter Stegen se someterá a una cirugía el viernes por una lesión en el isquiotibial de la pierna izquierda, lo que pone en duda sus posibilidades de disputar la Copa Mundial.

Girona informó el miércoles que el plazo para el regreso de Ter Stegen, de 33 años, se determinará después de la cirugía.

La lesión se confirmó a principios de esta semana tras su segundo partido desde que se incorporó a Girona en calidad de préstamo del también club catalán Barcelona, donde Ter Stegen había perdido su condición de titular ante Joan García.

Ter Stegen fue clave para que Girona asegurase un empate 1-1 contra Getafe en su debut con el club la semana pasada. Girona perdió el sábado 1-0 ante Oviedo cuando se lesionó.

La cirugía podría perjudicar las posibilidades de Ter Stegen de ser el guardameta titular de Alemania en el Mundial al afrontar una fuerte competencia de Oliver Baumann, el portero de Hoffenheim. Afectado por lesiones, Ter Stegen ha sido limitado a un puñado de partidos en los últimos 15 meses. La Copa del Mundo comienza el 11 de junio.

Girona, que se encuentra en el 12do lugar en La Liga española, tendrá que recurrir al argentino Paulo Gazzaniga. El equipo dejó salir al croata Dominik Livakovic durante el mercado invernal.

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

