Cinco muertos en un tiroteo en Stade, en el norte de Alemania

Un sospechoso fue detenido, reportó la agencia de noticias alemana dpa, citando a la policía.
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BERLÍN (AP) — Cinco personas murieron en un tiroteo en la localidad de Stade, en el norte de Alemania, informó la policía el lunes.
Un sospechoso fue detenido, reportó la agencia de noticias alemana dpa, citando a la policía.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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