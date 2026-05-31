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Cinco muertos en un derrumbe en una mina ilegal en China

BEIJING (AP) — Cinco personas murieron y otra resultó herida el domingo en un derrumbe en una operación minera ilegal en China, informó la agencia oficial de noticias china Xinhua.

El incidente ocurrió en el condado de Huize, en la provincia de Yunnan, en el suroeste de China, alrededor de las 4:30 de la mañana, según Xinhua. El medio no especificó de qué tipo de mina se trataba.

Los rescatistas sacaron a las seis personas atrapadas en el lugar, en la aldea de Baiwu, y las trasladaron al hospital, pero cinco de ellas fallecieron a causa de sus heridas. La persona sobreviviente se encontraba en condición estable, indicó el reporte.

Las autoridades investigaban la causa del derrumbe.

El país sufrió hace poco más de una semana la explosión de mina de carbón más mortífera de los últimos años, que mató al menos a 82 personas en la provincia norteña china de Shanxi. Funcionarios locales habían señalado previamente que el operador de esa mina incurrió en “graves violaciones” de la normativa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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