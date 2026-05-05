Cinco cosas que hay que saber sobre el mayor estudio de prohibición de celulares en escuelas de EEUU

Varios estudiantes revisan sus teléfonos celulares en un complejo escolar de Srinagar, en la parte de Cachemira controlada por India, el jueves 9 de abril de 2026. (AP Foto/Mukhtar Khan) AP

El estudio, elaborado por académicos de la Universidad de Stanford, la Universidad de Duke, la Universidad de Michigan y la Universidad de Pensilvania, recopiló datos de Yondr, una startup de California que fabrica fundas con cierre para escuelas, empresas y recintos de entretenimiento. Publicado el lunes por la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER, por sus siglas en inglés), en el estudio se analizan datos de unas 4.600 escuelas y es el primer análisis representativo a escala nacional sobre las prohibiciones de teléfonos celulares.

También es el primero que se basa en datos reales relacionados con teléfonos guardados bajo llave, y no solo en políticas escolares de “no mostrar” que piden a los estudiantes que mantengan los teléfonos ocultos en mochilas o bolsillos, señaló Thomas Dee, economista de Stanford que codirigió el estudio. Indicó que las políticas de “no mostrar” se aplican de manera irregular y desigual, y no son una buena base para la investigación “Queríamos aprovechar los datos de Yondr porque nos dan mucha más confianza de que el uso de teléfonos dentro de la escuela realmente está siendo restringido”, explicó en entrevista.

En un estudio realizado en 2024 por Pew Research se encontró que aproximadamente uno de cada tres docentes considera que los estudiantes se distraen por los teléfonos celulares y que eso es “un problema grave”. Entre los profesores de secundaria, esa cifra aumenta pronunciadamente, hasta alcanzar el 72%. Más recientemente, investigadores de Pew hallaron que el 74% de los adultos en Estados Unidos dice que apoyaría la prohibición de los celulares durante la clase para estudiantes de secundaria básica y secundaria superior, frente al 68% del otoño pasado.

Gran parte de ese impulso proviene de años de esfuerzos del psicólogo Jonathan Haidt, quien ha presionado para que las escuelas prohíban los teléfonos. Haidt, autor del megaéxito editorial The Anxious Generation (La generación ansiosa), ha afirmado que hay cada vez más pruebas de una “epidemia internacional” de enfermedad mental que comenzó alrededor de 2012, causada en parte por las redes sociales y por la adopción de teléfonos inteligentes entre los adolescentes a inicios de la década de 2010.

Hasta esta primavera, al menos 37 estados y el Distrito de Columbia exigen que los distritos escolares prohíban o restrinjan el uso de teléfonos por parte de los estudiantes en las escuelas. Los docentes y los padres suelen respaldar las prohibiciones, mientras que los estudiantes, en general, se oponen. Los estudiantes también dicen que las escuelas no deberían esperar grandes resultados.

1. Las prohibiciones de teléfonos funcionan. En encuestas hechas a docentes en escuelas que prohibieron los teléfonos desde la hora de entrada hasta la de salida se encontró que la proporción de estudiantes que reportó usar teléfonos en clase por motivos personales cayó de 61% a 13%. Y los datos de GPS sugieren que el uso del teléfono disminuyó de forma drástica —una “gran y persistente caída” en los campus con prohibiciones, señalaron los investigadores. Estas escuelas registraron una reducción de aproximadamente 30% en el total de “pings” de dispositivos durante el horario escolar para el tercer año después de adoptar las fundas. Sin embargo, este cambio no necesariamente puede interpretarse como una medida directa del cambio en el uso del teléfono por parte de los estudiantes, dicen los investigadores, ya que los datos también incluyen el uso por parte de adultos. Además, los “pings” a menudo se registran cuando los teléfonos están encendidos, pero no en uso. Aun así, los datos sugieren que el impacto neto en el uso estudiantil es sustancial y que puede leerse como un “límite inferior conservador” de la magnitud de las políticas sobre teléfonos celulares.

2. La disciplina empeoró y luego mejoró. En el primer año de adopción, las escuelas que prohibieron los teléfonos registraron un aumento de alrededor de 16% en las tasas de suspensión —tanto dentro como fuera de la escuela—, pero este efecto se desvaneció en los años posteriores, según los investigadores. El incremento probablemente refleja que muchas escuelas se tomaron en serio la aplicación de la norma y que los estudiantes recurrieron a otras conductas disruptivas.

3. El bienestar estudiantil bajó y luego se recuperó. El bienestar subjetivo disminuyó en el primer año de adopción y luego repuntó, según los investigadores. Para el segundo año, se volvió positivo.

4. Las mejoras en el rendimiento académico fueron mínimas. Los efectos promedio en las puntuaciones de pruebas estandarizadas fueron “sistemáticamente cercanos a cero” durante los primeros tres años tras la adopción, con hallazgos similares entre materias.

5. La asistencia, la atención y el acoso escolar casi no se vieron afectados. Los efectos sobre la asistencia fueron “cercanos a cero”; los investigadores tampoco encontraron mejoras medibles en la percepción de acoso en línea ni en la atención en el aula reportada por los propios estudiantes.

“Creo que es razonable considerar estos resultados como aleccionadores”, manifestó Dee, de Stanford, quien añadió que no observar mejores resultados en esta etapa temprana “es un tanto decepcionante”.

Pero señaló que, a medida que las escuelas mantienen sus prohibiciones, indicadores como el bienestar estudiantil y las tasas de suspensión mejoran. En el primer año de las prohibiciones de teléfonos, el bienestar reportado por los estudiantes cayó de manera sustancial, al tiempo que aumentaban las tasas disciplinarias, explicó. “Pero en tres años, el bienestar de los estudiantes en realidad está por encima de lo que estaba en el punto de partida”.

De igual modo, indicó que el aumento de la llamada “disciplina excluyente”, como las suspensiones, “realmente solo ocurre en el primer año de las prohibiciones de teléfonos. Para el tercer año, las tasas de disciplina excluyente han vuelto a sus niveles de referencia”.

El estudio dio seguimiento a tres cohortes de escuelas, que adoptaron prohibiciones de teléfonos en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. Dee señaló que, de hecho, en las cohortes más recientes, las puntuaciones de las pruebas aumentaron en poco tiempo. No está del todo seguro de por qué, pero plantea la teoría de que “todo el contexto social en torno a cómo entendemos las prohibiciones de teléfonos puede estar cambiando: creo que ahora es mucho más probable que la gente vea las prohibiciones de teléfonos bajo una luz benéfica, como algo destinado a ayudarnos en lugar de restringirnos, incluso en comparación con hace varios años”.

El investigador advirtió que los hallazgos son solo un vistazo a los primeros días de las prohibiciones de teléfonos. Al final, tales medidas hacen lo que prometen: reducen el uso del teléfono por parte de los estudiantes. Eso, por sí mismo, tiene un efecto claro, aunque otros indicadores no cambien de inmediato.

“Creo firmemente que reducir el uso del teléfono por parte de los estudiantes, recuperar su atención en las aulas dentro de las escuelas, es un antecedente fundamental para que puedan alcanzar su potencial académico”, afirmó, y sugirió que necesitamos darles un par de años para ver resultados.

“Necesitamos no sucumbir a la típica moda pasajera que impregna la reforma educativa”, sostuvo, “y persistir con una agenda sólida de aprendizaje que nos permita averiguar cómo gestionar los dispositivos digitales y apoyar el desarrollo infantil”.

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Esta historia fue publicada originalmente por The 74 y distribuida mediante una alianza con The Associated Press.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP