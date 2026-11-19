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Alvas Powell (izquierda) y Obinna Nwobodo, de Cincinnati, festejan la victoria sobre Orlando City en el partido de comodines de la MLS, el jueves 19 de noviembre de 2026 (AP Foto/John Raoux) AP

Cincinnati viajará para enfrentar a Nashville, que fue líder de la conferencia y obtuvo el Supporters' Shield, trofeo que se otorga al mejor club de la campaña regular. Este duelo de primera ronda de los playoffs se disputará a un máximo de tres partidos.

Orlando City tomó una ventaja de 1-0 a los 26 minutos, cuando el argentino Martín Ojeda aprovechó asistencias de los colombianos Iván Angulo y Eduard Atuesta para marcar. Fue el segundo gol de Ojeda en nueve partidos de postemporada.

Sumó 16 en la temporada regular, igualando su mejor marca personal establecida la temporada pasada.

Evander anotó de penal a los 43 para empatar 1-1 al descanso.

El primer gol del brasileño en postemporada llegó después de que Pavel Bucha recibió una falta por parte del mediocampista de Orlando City Marco Pašalić.

Evander recibió un pase de Tom Barlow y anotó a los cinco minutos del segundo tiempo para poner a Cincinnati arriba 2-1.

Gidi le dio a Cincinnati una ventaja de dos goles con su primer tanto en su quinta aparición de postemporada. La asistencia de Evander fue la segunda en nueve partidos de playoffs. ___ Vea aquí la cobertura completa de la MLS de AP FUENTE: AP