Cierran restaurantes KFC y Taco Bell en Puerto Rico mientras buscan nuevo franquiciado

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Ambos restaurantes publicaron breves comunicados en los que acusaron a Encanto Restaurants de no cumplir con los estándares de calidad.

KFC Puerto Rico y Taco Bell Puerto Rico indicaron que están trabajando para encontrar un nuevo socio.

Ni Yum! Brands, con sede en Kentucky, ni Encanto Restaurants respondieron a pedidos de comentario.

El primer restaurante KFC de Puerto Rico abrió en 1967, mientras que Encanto Restaurants comenzó a operar Taco Bell en 1985, según la empresa.

Encanto Restaurants también opera restaurantes Pizza Hut e IHOP en el territorio de Estados Unidos. En total, opera 180 restaurantes en la isla y emplea a más de 3.000 personas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP