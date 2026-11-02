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Cierran restaurantes KFC y Taco Bell en Puerto Rico mientras buscan nuevo franquiciado

SAN JUAN (AP) — Todos los restaurantes KFC y Taco Bell en Puerto Rico han cerrado temporalmente después de que Yum! Brands pusiera fin a su relación con un operador con sede en la isla, anunciaron funcionarios el lunes.

Ambos restaurantes publicaron breves comunicados en los que acusaron a Encanto Restaurants de no cumplir con los estándares de calidad.

KFC Puerto Rico y Taco Bell Puerto Rico indicaron que están trabajando para encontrar un nuevo socio.

Ni Yum! Brands, con sede en Kentucky, ni Encanto Restaurants respondieron a pedidos de comentario.

El primer restaurante KFC de Puerto Rico abrió en 1967, mientras que Encanto Restaurants comenzó a operar Taco Bell en 1985, según la empresa.

Encanto Restaurants también opera restaurantes Pizza Hut e IHOP en el territorio de Estados Unidos. En total, opera 180 restaurantes en la isla y emplea a más de 3.000 personas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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