Cierran más montañas rusas mientras investigan caída mortal en parque de Georgia

Esta fotografía aérea muestra el parque de diversiones Six Flags Over Georgia, a unos 24 kilómetros (15 millas) al noroeste de Atlanta, el jueves 15 de octubre de 2026, en Mableton. (AP Foto/Mike Stewart) AP

Sea World Orlando, en Florida, y el parque temático La Ronde, en Montreal, Canadá, confirmaron el jueves que habían cerrado temporalmente atracciones, con lo que el total de montañas rusas detenidas ascendió a 11.

La policía y un organismo regulador estatal investigan qué causó que Hassan Jihad Ibn Kariem, un empleado escolar de 42 años de Atlanta, cayera el lunes de la montaña rusa Goliath en Six Flags Over Georgia. Testigos describieron haberlo visto salir despedido de la atracción. Algunas personas que se subieron a Goliath antes que él ese día dijeron que tenían inquietudes sobre sus sistemas de sujeción.

Nueve de las montañas rusas retiradas de servicio fueron hechas por el mismo fabricante y tienen un sistema de sujeción similar al de Goliath en Six Flags.

Erica Billups contó que su hijo y su hija se subieron a Goliath aproximadamente una hora antes de la muerte de Kariem y encontraron un problema con la sujeción en un asiento. En un principio su hijo se sentó en ese asiento e intentó asegurarlo, pero luego se cambió debido a que se destrababa repetidamente. La montaña rusa arrancó con ese asiento vacío y el arnés levantado, escribió ella en la red social X.

Ella confirmó la publicación en un mensaje de texto a The Associated Press el jueves.

Indicó que el personal no les dijo a sus hijos que hubiera un problema.

Summer Bates, quien estaba en el parque de Georgia con su esposo y sus tres hijos y vio caer a Kariem, dijo previamente a la AP que sus dos hijos mayores seguían intentando empujar sus sujeciones hacia abajo para ajustarlas más mientras estaban en la atracción. Más tarde entendió por qué lo hacían, relató, cuando ella se subió a la montaña rusa, porque las sujeciones no se sentían seguras.

Six Flags no respondió de momento a un correo electrónico en el que se le solicitaban comentarios sobre cualquier problema con las sujeciones.

Al menos uno de los otros cierres es por seguridad

La Ronde, en Montreal, indicó que una de sus montañas rusas —también llamada Goliath— está fuera de servicio “mientras realizamos una revisión exhaustiva de seguridad en colaboración con el fabricante de la atracción”. Sea World Orlando señaló que cerró su montaña rusa Mako, y no proporcionó una fecha establecida para reabrir.

Ni La Ronde ni Sea World Orlando explicaron por qué se cerraron esas atracciones específicas. Ambas fueron fabricadas por la empresa suiza Bolliger & Mabillard, que también construyó la atracción Goliath en Georgia y ocho de las otras montañas rusas que Six Flags cerró. Bolliger & Mabillard declinó el jueves responder preguntas sobre los cierres.

En una lista actualizada de cierres de atracciones proporcionada el jueves, Six Flags ya no incluyó la montaña rusa Goliath de su parque Six Flags Magic Mountain, en California. Esa montaña rusa tiene un fabricante y un sistema de sujeción distintos de los demás. Six Flags la había incluido como cerrada previamente en la semana.

Fotos y videos en internet de la mayoría de las montañas rusas cerradas muestran que cada una está equipada con las llamadas sujeciones tipo “concha”, montadas frente a cada asiento en una barra vertical que queda entre las rodillas del pasajero. La barra bloquea la sujeción acolchada en su lugar sobre el regazo y la parte superior de las piernas del pasajero.

No está claro a partir de las imágenes si alguna de esas montañas rusas también tiene cinturones de seguridad u otras sujeciones secundarias. Goliath en Georgia no cuenta con ese tipo de sujeciones de respaldo.

Dennis Speigel, consultor de parques temáticos y expresidente de la Asociación Internacional de Parques de Diversiones y Atracciones —un grupo comercial del sector—, dijo que los sistemas de sujeción similares son casi con certeza la razón por la que la mayoría de las montañas rusas fueron cerradas.

Speigel indicó que probablemente permanecerán cerradas hasta que los investigadores determinen qué salió mal en la montaña rusa de Georgia, pero añadió que “obviamente fue algo con la sujeción”.

Los fabricantes de montañas rusas deciden qué tipo de sujeciones usar después de considerar la velocidad, la fuerza y las transiciones de la vía, explicó Brian D. Avery, profesor de la Universidad de Florida y experto en seguridad de atracciones.

Él defiende el uso de una sujeción de respaldo para los pasajeros, pero desde hace tiempo existe un debate en la industria sobre si eso aumentaría los tiempos de espera, señaló Avery.

Bolliger & Mabillard dice que está investigando

La empresa indicó en un correo electrónico que no haría más comentarios hasta tener una “mejor comprensión de lo que ocurrió” el lunes.

Kariem salió despedido de su asiento y golpeó a otros visitantes antes de caer debajo de la atracción. Goliath, una de las atracciones principales de Six Flags Over Georgia, se ve desde la entrada del parque. Abrió en 2006 y presenta una serie de colinas y curvas. No pone a los pasajeros boca abajo, pero su primera colina se eleva hasta 61 metros (200 pies) y alcanza una velocidad máxima de 112 kilómetros por hora (70 millas por hora).

Nick Mendenhall, quien acababa de subirse a Goliath con su hijo y observaba los vagones pasar por encima, dijo que parecía que Kariem estaba suspendido en el aire porque el vagón se movía debajo de él. Cayó de cabeza de vuelta en la montaña rusa, contó Mendenhall, y luego salió despedido de la atracción en su última curva.

Six Flags ya ha enfrentado problemas jurídicos

Una demanda colectiva presentada por inversionistas en 2025 alega que Six Flags ocultó el mal estado de sus parques de atracciones —incluido que se había descuidado el mantenimiento durante mucho tiempo— antes de fusionarse con Cedar Fair, un destacado operador de parques de diversiones.

“Antes de la fusión, durante años Legacy Six Flags pospuso o dejó de realizar el mantenimiento básico del parque, mejoras operativas, reparaciones de infraestructura y actualizaciones de diseño y desarrollo de atracciones”, señaló la demanda. La empresa también redujo personal para recortar costos, según alega.

Timothy Loranger, un abogado de California que demandó a Six Flags en un caso de fallecimiento, dijo que es un paso positivo que la cadena de parques temáticos haya cerrado atracciones en otros parques como medida de precaución. Loranger representó a la familia de Christopher Hawley, de 22 años, quien murió después de subirse a la montaña rusa X2 en Six Flags Magic Mountain, en 2022.

“En todos los casos, X2 tuvo muchos reportes de lesiones en el pasado, y en lugar de hacer una investigación a fondo de la atracción, hicieron cosas como culpar a los pasajeros, a la persona lesionada por no sentarse correctamente o por no apoyar la cabeza contra el reposacabezas, o culparon a un problema de salud preexistente imaginario”, manifestó Loranger.

Six Flags cerró permanentemente la atracción X2 el mes pasado.

El parque de Georgia reabrirá

Six Flags Over Georgia tiene previsto reabrir el viernes. Sin embargo, no se prevé que Goliath esté en funcionamiento.

El parque, que tiene aproximadamente una docena de montañas rusas, se encuentra en Mableton, a unos 24 kilómetros (15 millas) al noroeste de Atlanta.

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Bynum informó desde Savannah, Georgia. Los periodistas de The Associated Press Dylan Lovan en Louisville, Kentucky, y Jaimie Ding en Los Ángeles contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP