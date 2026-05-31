Cientos de peruanos marchan en Lima y piden "voto consciente" en balotaje entre Fujimori y Sánchez

Manifestantes gritan consignas contra Keiko Fujimori, candidata presidencial del partido Fuerza Popular, durante una protesta en Lima, Perú, el sábado 30 de mayo de 2026. (AP Foto/Martín Mejía) AP

La consigna mayoritaria en la céntrica plaza de San Martín rechazaba la opción de Fuerza Popular representada por Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), quien fue sentenciado por el asesinato de decenas de campesinos durante un conflicto armado en su gobierno. El fallecido expresidente fue indultado.

“Rechazamos la candidatura de Keiko Fujimori por lo que representa” y por haber impulsado leyes “procrimen” e irrespeto a los derechos humanos, señaló a The Associated Press Gisela Ortiz, familiar de una de las víctimas del gobierno de Fujimori padre.

“Los peruanos tenemos memoria, Fujimori nunca más” se leía en varias pancartas que exponían los manifestantes en medio de decenas de fotografías de víctimas del gobierno fujimorista.

“Justicia y dignidad” coreaban los asistentes al son de tambores y con megáfono en mano, mientras ondeaban banderas de Perú en un recorrido que avanzó hasta la sede del Congreso nacional.

La candidata de Fuerza Popular no se pronunció tras las manifestaciones del sábado, pero en otras ocasiones se ha desmarcado de las críticas que la asocian con el gobierno de su padre. “De mí se habla mucho, pero todavía no he sido presidenta", dijo en el reciente cierre de campaña.

De acuerdo con los resultados oficiales, Fujimori obtuvo el 17,19% de votos en la primera vuelta electoral, seguida de Sánchez, de Juntos por el Perú, con el 12,03%. Ambos se medirán en el balotaje del 7 de junio.

A sus 50 años, la ex primera dama durante el gobierno de su padre y excongresista busca romper su racha de derrotas presentándose como la mejor opción para imponer orden en un país agobiado por la creciente delincuencia. Este es su cuarto intento por llegar al poder y promete un gobierno de “mano dura” al estilo del presidente salvadoreño Nayib Bukele, así como implementar jueces sin rostro como ocurrió durante el gobierno de su padre.

Sánchez, quien fue ministro de Comercio Exterior del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), pasó a la segunda vuelta tras ganar votos de los Andes y la Amazonía con promesas que incluyen la renegociación de contratos de explotación de recursos naturales y el aumento del salario de los maestros.

Sobre Sánchez pesa una acusación de la Fiscalía por el presunto delito de declaración falsa ante autoridades electorales, aunque no se conoce una fecha para el inicio de un eventual juicio. El postulante ha rechazado esa y otras acusaciones periodísticas que lo vinculan con el supuesto uso de un vehículo empleado para actividades ilícitas.

La fragmentación electoral en Perú se evidencia en la suma de los votos de ambos candidatos en la primera vuelta la cual no supera ni el 30%. Esta cifra es la más baja en al menos 36 años de elecciones en Perú, según datos oficiales.

FUENTE: AP