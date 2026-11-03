Cientos de observadores vigilan las urnas en las elecciones de EEUU tras un auge del voto anticipado

Votantes entran en la biblioteca C. Blythe Andrews Jr. para votar en el último día de voto anticipado para las elecciones anticipadas en los comicios de media legislatura en Tampa, Florida, el domingo 1 de noviembre de 2026. (AP Foto/Octavio Jones) AP

Millones de estadounidenses ya han emitido su voto, y la participación en la votación anticipada va camino de superar la de las últimas elecciones de mitad de mandato. En contraste con la retórica continua del presidente sobre el fraude electoral, la votación hasta ahora se ha desarrollado con relativamente pocos problemas.

Trump lleva meses intentando usar el poder de la presidencia para inclinar la balanza en las elecciones de este año, que determinarán si su partido mantiene el control del Congreso.

Sus departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional han participado en una búsqueda masiva de votantes que no son ciudadanos de Estados Unidos. En un momento dado llevaron a cabo una operación antes del amanecer, hecha para las cámaras, que derivó en más de dos docenas de arrestos en California. El Departamento de Justicia planeaba su mayor esfuerzo hasta la fecha para supervisar los centros de votación el día de las elecciones, contrarrestado por un esfuerzo aún mayor entre demócratas y grupos aliados, y, a instancias del presidente, había demandado para bloquear la certificación de los resultados de Alaska si el desenlace de la contienda al Senado favorecía a los demócratas.

Al mismo tiempo, las constantes afirmaciones falsas de Trump sobre un fraude generalizado en la votación llevaron a funcionarios electorales y a grupos demócratas de todo el país a prepararse ante la posibilidad de que hubiera agentes de inmigración en los centros de votación o de que funcionarios federales incautaran máquinas de votación. Su gobierno ha insistido en que no habría funcionarios federales armados custodiando las urnas el día de las elecciones.

En los días previos al martes, ninguna de las medidas que más temían los demócratas se había materializado y las maniobras legales del gobierno habían sido bloqueadas en gran medida por los tribunales. Uno de los intentos más notorios del gobierno por interferir en elecciones estatales fue rechazado la noche del lunes por la Corte Suprema de Estados Unidos, que desestimó su intento de obligar a California a apartar miles de boletas como parte de su búsqueda de votantes no ciudadanos.

Incluso el propio registro de arrestos y acusaciones del gobierno ha demostrado lo que las investigaciones y las indagaciones estatales han dejado claro durante años: que los casos de no ciudadanos que emiten su voto son extremadamente raros.

El fallo del lunes se produjo después de otra derrota del presidente en la Corte Suprema cuando, hace menos de dos meses, rechazó su intento de limitar el voto por correo mediante cambios en el Servicio Postal. Esa directiva estaba incluida en uno de los decretos que Trump ha firmado durante su segundo mandato y que intentaban federalizar ciertos aspectos de las elecciones, pese a que la Constitución otorga a los estados, y en ocasiones al Congreso, la autoridad para fijar las reglas electorales.

Los primeros centros de votación tenían previsto abrir a las 6 de la mañana el martes en un puñado de estados: Connecticut, Indiana, Kentucky, Luisiana, Maine, Missouri, Nueva Jersey, Nueva York y Virginia.

Se esperaba que las fuertes lluvias y las inundaciones repentinas en una franja del suroeste durante el fin de semana dificultaran que algunos votantes llegaran a los centros de votación en partes de Colorado, Arizona y Nuevo México. La mayoría de las ubicaciones de los centros de votación no han cambiado, aunque es posible que se anuncien más modificaciones a medida que los funcionarios evalúen la situación.

Administradores electorales y defensores del derecho al voto han estado aconsejando a los votantes que envían tarde boletas de voto a distancia que utilicen buzones de entrega o las lleven en persona a los centros de votación, en lugar de enviarlas por correo. La recomendación surgió después de que aparecieran preocupaciones de que cambios recientes en las operaciones del Servicio Postal de Estados Unidos pudieran provocar demoras en el matasellado, lo que significaría que las boletas enviadas por correo no podrían contarse. Boletas que llegaron tarde o con matasellos tardíos privaron del voto a decenas de miles de electores en California, Oregon y Washington —que envían boletas por correo a todos los votantes— durante las primarias de este año.

Las interrupciones más significativas de cara al día de las elecciones eran los intentos de interferencia del gobierno de Trump. Grupos de derechos electorales, demócratas y el Departamento de Justicia han intercambiado una avalancha de escritos legales sobre presuntos votantes no ciudadanos, supervisores electorales federales, intimidación federal a funcionarios electorales y otras preocupaciones. Estos documentos muestran cómo los intentos de Trump por ampliar el control federal sobre elecciones administradas por los estados —combinados con contiendas de alto riesgo— están derivando en batallas judiciales que podrían extenderse más allá del día de las elecciones, hasta el conteo de boletas y la certificación de los resultados.

Expertos en derecho electoral señalaron que las demandas de Trump van más allá de las normas históricas, pero indicaron que era poco probable que los argumentos legales del gobierno convencieran a los tribunales.

Trump también ha intensificado sus propias ambigüedades personales sobre si la votación será legítima, como ha hecho en el pasado. Una semana antes del día de las elecciones, cuando un reportero le preguntó si aceptaría los resultados, ofreció una respuesta condicionada.

“Lo haré si son honestos”, manifestó.

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El periodista de The Associated Press Geoff Mulvihill en Haddonfield, Nueva Jersey, contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP