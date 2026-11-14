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Cientos de hombres marchan en Suiza contra la misoginia y la violencia hacia las mujeres

BERNA, SUIZA (AP) — Cientos de hombres encabezaron el sábado una manifestación en la capital suiza para denunciar la misoginia y una plaga de violencia contra las mujeres, e insistieron en que los hombres deben asumir un papel más importante y visible para combatir ambos fenómenos.

Un grupo de personas asisten a una manifestación para denunciar la violencia contra las mujeres en Berna, Suiza, el sábado 14 de noviembre de 2026. (Anthony Anex/Keystone vía AP)
Un grupo de personas asisten a una manifestación para denunciar la violencia contra las mujeres en Berna, Suiza, el sábado 14 de noviembre de 2026. (Anthony Anex/Keystone vía AP) AP

La concentración “Hombres contra la violencia contra las mujeres”, realizada frente al Parlamento, se produce tras preocupaciones elevadas y persistentes de que las expresiones de misoginia están demasiado presentes en internet entre adolescentes y hombres jóvenes, y de que otros hombres deben construir un contrarrelato más sólido.

Esto ocurre mientras algunos influencers de los márgenes de la “manosfera” de derecha se envalentonaron tras la victoria presidencial de Donald Trump en 2024 para justificar y amplificar burlas misóginas y amenazas en internet.

Académicos y grupos de defensa han intentado cartografiar por primera vez el alcance del movimiento en Suiza.

En una encuesta publicada en junio por la Universidad de Zúrich y mencare, una organización que agrupa entidades suizas de hombres y padres, se encontró que la mitad de los encuestados varones de 18 a 24 años había expresado preocupación por que “los hombres de verdad están cada vez más marginados en la sociedad” y tenía “una visión restrictiva y basada en la dominación de la masculinidad”.

En el estudio se señala la necesidad de “un debate sistemático y en toda la sociedad sobre ideales de masculinidad que promueven la violencia. El debate debería comenzar en las escuelas”.

El gobierno suizo ha tomado nota: el ministro de Justicia, Beat Jans, asistió a principios de este mes a una conferencia diseñada para concienciar sobre los peligros de las invectivas violentas en internet contra las mujeres.

En un discurso sobre el tema pronunciado el 2 de noviembre, Jans citó estadísticas según las cuales cuatro quintas partes de los delitos violentos fueron cometidos por hombres y, en los casos de violación, “la cifra llega al 99%”.

“No son todos los hombres. Pero también debemos admitirlo: casi siempre son hombres”, señaló Jans. “La violencia de los hombres no comienza con el primer golpe; comienza con un comentario despectivo. Todos los hombres tenemos un deber”.

Dentro del movimiento, la idea es abrirles los ojos a los jóvenes que están atrapados en la “manosfera” y, de manera más amplia, en el “patriarcado”.

“Los hombres somos parte del problema —y el problema es la violencia contra las mujeres y las personas queer”, afirmó Christoph Gosteli, un trabajador social de 42 años y coorganizador de la manifestación “Hombres contra la violencia contra las mujeres” junto con el grupo Maenner.

“Por eso es importante que tomemos una postura y digamos: ya no queremos ser parte del problema; queremos ser parte de la solución”, añadió.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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