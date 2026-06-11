Científicos encuentran un cementerio de ballenas de hace millones de años

En esta imagen sin fecha proporcionada por Peng Zhou, un sumergible chino recuper huesos fosilizados de ballenas del fondo del mar, en el sureste del océano Índico, en la zona de Fractura de Diamantina. (Global TREnD, IDSSE via AP) AP

Estos cementerios se forman cuando los cadáveres de ballenas caen al fondo marino y se convierten en alimento sustancial para las criaturas cercanas. Este, ubicado a hasta 7 kilómetros (23.000 pies) por debajo de la superficie del sureste del océano Índico, abarca el área más grande y, hasta ahora, es el más profundo y antiguo hallado.

El enorme tamaño de una ballena y la química única de sus huesos son las claves para formar estos singulares vecindarios submarinos, señaló Xikun Song, biólogo del Instituto de Ciencia e Ingeniería de las Profundidades Marinas de la Academia China de Ciencias.

“Al mismo tiempo, la propia naturaleza del océano profundo hace que estos sitios sean excepcionalmente difíciles de localizar para los científicos”, escribió en un correo electrónico Song, quien participó en el hallazgo más reciente.

Los investigadores exploraron los restos durante múltiples viajes en sumergibles de aguas profundas en 2023, recolectando muestras y cartografiando la extensión de la necrópolis. Encontraron cinco sitios con cadáveres y fósiles, incluidos cráneos pertenecientes a ballenas picudas y ballenas barbadas. Los huesos más antiguos datan de hace 5,3 millones de años.

Alimentándose y viviendo sobre los cadáveres había una miríada de criaturas, grandes y pequeñas, como pepinos de mar, langostas enanas y almejas de agua salada. Es probable que muchas sean especies que nunca se han documentado, según los hallazgos publicados el miércoles en la revista Nature.

“El número potencial de ejemplares es sencillamente asombroso”, comentó el paleontólogo Stephen Godfrey, del Calvert Marine Museum en Maryland, quien no participó en la investigación.

Es probable que muchos factores se combinaran para preservar los huesos durante millones de años, según los autores del estudio. Son lo bastante densos como para resistir los ataques de gusanos que comen huesos, y están ubicados a suficiente profundidad en el océano como para evitar quedar enterrados por polvo y partículas sueltas. Además, los huesos estaban recubiertos por una ligera capa de minerales del agua de mar circundante, lo que pudo haber impedido su degradación.

¿Por qué murieron tantas ballenas aquí? Tal vez ya vivían en la zona y murieron por causas naturales. Algunas podrían haber perecido por agotamiento o por una enfermedad causada por nadar en aguas profundas. La forma del área, similar a la letra V, también pudo haber canalizado los restos hasta su lugar de descanso, escribieron los autores.

Descubrimientos como este son importantes porque dan pistas a los científicos sobre comunidades vibrantes que encuentran la manera de sobrevivir incluso en entornos remotos y de difícil acceso.

El coautor del estudio y paleontólogo Giovanni Bianucci, de la Universidad de Pisa en Italia, indicó en un correo electrónico que estudiar los cementerios de ballenas “es importante para comprender cómo la vida puede adaptarse a condiciones tan extremas, no sólo por la falta de luz y oxígeno, sino también por la presión increíblemente alta”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP