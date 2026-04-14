Ciclista español Juan Guardeño sigue grave en UCI, 2 semanas tras accidente

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“Jaume continúa luchando en la UCI del Hospital Taulí de Sabadell desde el pasado 31 de marzo, cuando sufrió un accidente mientras entrenaba”, dijo el equipo Caja Rural-Seguros RGA en un comunicado difundido el martes.

Guardeño, de 23 años, sufrió heridas graves al chocar con un vehículo. Según reportes, sufrió lesiones en la cabeza después de que su bicicleta golpeara una roca, días después de terminar 29no en la Volta a Catalunya.

Guardeño terminó 14to en la Vuelta a España el año pasado, y Caja Rural-Seguros RGA tiene previsto debutar en el Tour de Francia este año.

“Su estado sigue siendo crítico aunque estable dentro de la gravedad. Se encuentra bajo vigilancia monitorizada constante y está previsto que sea sometido a nuevas intervenciones en los próximos días para favorecer su recuperación”, añadió el equipo.

El ciclismo está viviendo un resurgimiento de popularidad gracias a jóvenes corredores como Tadej Pogačar, Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard e Isaac del Toro, pero los peligros persisten. El mes pasado, el campeón olímpico Tom Pidcock se retiró de la Volta a Catalunya tras caer por un barranco, y la ciclista italiana Debora Silvestri fue hospitalizada después de sufrir una caída durante la clásica femenina Milán-San Remo.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP