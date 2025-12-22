Ciberataque interrumpe el servicio postal y bancario en Francia

Compartir en:









Vista del servicio postal nacional de Francia, La Poste, en París, sábado 23 de agosto de 2025. (Foto AP/Bertrand Combaldieu, Archivo) AP

El servicio postal, llamado La Poste, dijo en un comunicado que un incidente de denegación de servicio distribuido (DDoS), “hizo que sus servicios en línea fueran inaccesibles”. Afirmó que el incidente no tuvo impacto en los datos de los clientes, pero interrumpió la entrega de paquetes y correo.

En una oficina de correos de París adornada con guirnaldas navideñas y que suele estar muy concurrida en esta época del año, los empleados no pudieron atender a clientes frustrados que hacían fila para enviar o recoger paquetes, incluidos regalos de Navidad.

Los clientes del brazo bancario de la compañía, La Banque Postale, no pudieron usar la aplicación para aprobar pagos o realizar otros servicios. El banco redirigió las aprobaciones a mensajes de texto en su lugar.

“Nuestros equipos están movilizados para resolver la situación rápidamente”, dijo el banco en mensajes publicados en las redes sociales.

