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Church y Winn conectan jonrones de 3 carreras y Cardenales aplastan 17-1 a Cachorros

CHICAGO (AP) — Nathan Church y Masyn Winn conectaron jonrones de tres carreras y los Cardenales de San Luis sumaron 17 hits en total para enfriar el viernes por 17-1 a los Cachorros de Chicago.

Nathan Church, de los Cardenales de San Luis, celebra tras conectar un jonrón de tres carreras durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Cachorros de Chicago, el viernes 3 de julio de 2026, en Chicago. (Foto AP/Melissa Tamez)
Nathan Church, de los Cardenales de San Luis, celebra tras conectar un jonrón de tres carreras durante la segunda entrada de un partido de béisbol contra los Cachorros de Chicago, el viernes 3 de julio de 2026, en Chicago. (Foto AP/Melissa Tamez) AP

Winn y Alec Burleson aportaron dos hits y cuatro impulsadas cada uno para ayudar a San Luis a ganar por cuarta vez en sus últimos cinco juegos y cortar la racha de cinco victorias de Chicago, su rival en la División Central de la Liga Nacional. El panameño Ivan Herrera y Blaze Jordan conectaron tres hits cada uno.

El abridor de los Cardenales, Andre Pallante (10-5), limitó a los Cachorros a cinco hits y una base por bolas en 5 2/3 entradas.

El batazo de Church ante David Peterson (4-7) en la segunda entrada fue su tercero en cuatro juegos. El jardinero central suma ocho carreras impulsadas en ese lapso.

Bryse Wilson entró al relevo y permitió el jonrón de Winn, con cuenta de 0-2, que puso el marcador 11-0.

Los Cardenales añadieron tres carreras ante Wilson en la quinta, dos más en la sexta y otra en la séptima.

El juego se retrasó 10 minutos por tormentas eléctricas. ___

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