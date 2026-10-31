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"Chucky" Lozano anota y Galaxy aplasta 4-1 a Austin para mantener vivas sus esperanzas de playoffs

CARSON, California, EE.UU. (AP) — João Klauss y el mexicano Hirving Lozano consiguieron sendos goles en la primera mitad, Robert Taylor y Sergi Roberto hicieron lo propio en la segunda, y el Galaxy de Los Ángeles arrolló el sábado 4-1 al Austin para mantener vivas sus esperanzas de playoffs.

El Galaxy llegó a 44 puntos y se colocó a tres de Los Angeles FC, sexto clasificado, que juega contra Minnesota este domingo, en una apretada carrera por los últimos puestos de playoffs de la Conferencia Oeste de la MLS. El Galaxy no ha perdido en el Dignity Health Sports Park desde el 22 de julio.

Austin se quedó en 34 puntos y es último del Oeste.

Marco Reus dio tres asistencias.

Klauss marcó a los 10 minutos para abrir el marcador. El español Roberto interceptó un intento de despeje en campo profundo de Austin y encontró a Harbor Miller en una esquina del área, para un pase sencillo hacia Klauss en el punto penal.

“Chucky” Lozano anotó en su primer partido tras regresar de una lesión para poner el 2-0 a los 38. Reus bombeó el balón por encima de la defensa para encontrar la cabeza del mexicano en el segundo palo.

Taylor marcó contra su equipo anterior para darle a Los Ángeles una ventaja de 3-0 a los 48. Después de que Austin anotó, Roberto consiguió su primer gol en la MLS a los 66, cuando controló con el pecho un cabezazo de Reus y envió un disparo desde cerca del punto penal.

Ervin Torres realizó un potente disparo desde larga distancia para su segundo gol de la temporada y puso a Austin en el marcador a los 54.

Otros partidos

El mexicano Daniel Ríos anotó en el segundo minuto de descuento y Montreal empató 1-1 ante el New York City FC en el Citi Field. El conjunto neoyorquino está a punto de quedar fuera de los playoffs.

Cincinnati aseguró un puesto en la postemporada, al superar 1-0 al Union de Filadelfia.

Los Earthquakes de San José se impusieron 2-1 sobre Real Salt Lake para avanzar al tercer puesto de la Conferencia Oeste.

El Crew de Columbus goleó 3-0 al D.C. United. Podría asegurar un pasaje para los playoffs este domingo, con algo de ayuda del Atlanta United y del Nashville.

Allan Saint-Maximin anotó el primero de tres goles en el segundo tiempo por Charlotte, que vapuleó 4-0 a Orlando.

Además, San Diego superó 1-0 al St. Louis City, y Sporting Kansas City igualó 1-1 con FC Dallas.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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