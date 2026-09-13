Christian Ramírez anota un gol en cada tiempo y da a Austin victoria 2-1 sobre Whitecaps

Christian Ramirez, arriba, de Austin FC, y Jeevan Badwal, de Whitecaps de Vancouver, chocan en la disputa del balón durante el segundo tiempo del partido de fútbol de la MLS, el domingo 13 de septiembre de 2026, en Vancouver, British Columbia. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) AP

Austin se mantiene a un punto por debajo de la línea de clasificación a los playoffs.

Vancouver se ubica en la cima de la tabla de la Conferencia Oeste con 46 puntos.

Los goles de Ramírez en los minutos 28 y 60 fueron los únicos dos remates a puerta de Austin en el partido, frente a los seis de Vancouver. Ramírez clavó un disparo de derecha en la parte baja de la red para el 1-0. Luego, en el segundo tiempo, reventó un tiro a la parte alta de la portería.

Brian White igualó el marcador 1-1 en el 49 con su 15to gol en la MLS esta temporada. White le ganó la posición a su defensor para llegar al balón, se internó en territorio de Austin y envió un remate rasante, rodado, que superó a Brad Stuver.

El defensa de Austin Guilherme Biro fue expulsado con su segunda tarjeta amarilla en el 90.

Vancouver no contó con el mediocampista Thomas Müller debido a una lesión en el muslo sufrida en una victoria por 3-0 sobre el LA Galaxy el miércoles.

Revolution se impone 2-1 al Fire

Dor Turgeman anotó un gol en el primer tiempo y dio una asistencia en el segundo, Peyton Miller marcó en su 50mo partido como titular en la MLS, y el Revolution de Nueva Inglaterra venció 2-1 al Fire de Chicago.

Nueva Inglaterra pasó a ocupar en solitario el tercer lugar de la Conferencia Este con 43 puntos, 11 por detrás del líder Nashville.

Chicago venía de empatar 1-1 contra Inter Miami CF ante una cifra récord del club de 63.094 aficionados.

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FUENTE: AP