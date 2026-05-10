Christian Ramírez anota el empate de Austin 2-2 ante Minnesota United

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Ramírez recibió un pase del uruguayo Facundo Torres y marcó dos minutos después de que el argentino Joaquín Pereyra encontrara la red para poner a Minnesota United arriba 2-1. Fue el cuarto gol de Ramírez, con lo que igualó su total de la temporada pasada. Torres registró su sexta asistencia, igualando su cifra del año pasado y quedándose a cuatro de su máximo en su carrera.

Myrto Uzuni convirtió un penalti en el minuto 14 para darle a Austin una ventaja temprana. Uzuni ha anotado en tres partidos consecutivos y suma cuatro goles en la temporada. El penal fue señalado tras una falta sobre el defensor de Minnesota United Nectarios Triantis.

El defensor Anthony Markanich anotó por cuarta vez esta temporada, al marcar de cabeza en el minuto 69. El colombiano James Rodríguez ingresó al partido como suplente en el minuto 63 antes de conseguir su primera asistencia en su quinta aparición en su carrera, y Wil Trapp, que entró junto con Rodríguez, consiguió la primera de la temporada.

Rodríguez sumó una segunda asistencia, al habilitar a Pereyra. Fue el primer gol de Pereyra después de anotar seis el año pasado en su primera temporada completa en la liga.

A Minnesota United le mostraron cinco tarjetas amarillas, cuatro en la primera mitad.

Austin empató 2-2 con Minnesota United en casa en el partido inaugural de la temporada.

Otros resultados Hannes Wolf anotó tres goles para lograr su primer hat-trick y el argentino Nicolás Fernández registró una asistencia en cada uno de los tres tantos para ayudar al New York City FC a poner fin a una racha de siete partidos sin ganar con una victoria por 3-0 sobre el Columbus Crew en el Yankee Stadium. ___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP