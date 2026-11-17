El argentino Mauricio Pochettino, técnico de la selección de Estados Unidos, festeja con sus jugadores trs dirigir su último partido, ante Haití, el martes 17 de noviembre de 2026 (AP Foto/Kareem Elgazzar) AP

Pochettino recibió cálidos aplausos de la multitud de 24.001 personas en el TQL Stadium tras dos años al frente de los estadounidenses. El argentino de 54 años comienza su nuevo trabajo como entrenador del Manchester United el miércoles, después de acordar el viernes pasado reemplazar a Michael Carrick.

El entrenador de porteros Toni Jiménez, el asistente Jesús Pérez y el preparador físico Sebastiano Pochettino —hijo de Mauricio— han estado en Inglaterra desde el domingo. Partieron después de que Estados Unidos goleó a Haití 6-0 el sábado en el partido de ida.

El asistente Miguel D’Agostino, la preparadora física Sylvia Tuyà Viñas y el analista Alex Scott se quedaron para el partido del martes, aunque también se dirigen a Manchester con Pochettino.

Pochettino tuvo un récord de 23-2-12 con Estados Unidos, incluida una campaña que lo llevó hasta los octavos de final en el Mundial de este año, antes de una derrota 4-1 ante Bélgica. Utilizó el mismo once titular del partido del sábado.

Durante el ciclo de Pochettino, 78 jugadores sumaron convocatorias internacionales, incluidos 31 que debutaron con la selección. Nueve adolescentes también acumularon minutos, incluido Julian Hall, de 18 años, quien anotó a los 43 minutos el martes.

Los estadounidenses ganaron la serie con un marcador global de 8-0 para avanzar a la fase definitiva de la Liga de Naciones de la CONCACAF, una fase eliminatoria de cuatro partidos, prevista para marzo en Los Ángeles.

Pulisic marcó tres goles en los partidos contra Haití. Se acomodó y conectó una chilena que alcanzó a impactar el segundo palo a los 25 minutos, después de que McKennie suministró un centro bombeado. Pulisic, que suma 36 goles con Estados Unidos, fue sustituido a los 65.

Hall, que anotó por quinta vez en seis apariciones con Estados Unidos, controló un pase de McKennie antes de enviar el balón al fondo, venciendo al portero haitiano Alexandre Pierre.

Pochettino tendrá un par de días para trabajar con su nuevo plantel antes del domingo, cuando el United visite al Liverpool.

Pochettino —quien anteriormente dirigió en la Premier al Southampton, Tottenham y Chelsea— es el octavo entrenador permanente del United desde que Alex Ferguson se retiró en 2013.

Próximos pasos en la búsqueda de un nuevo entrenador de EEUU

El director general de la federación estadounidense de fútbol JT Batson comentó en una entrevista con TNT Sports, previa al partido, que Pochettino les ha mostrado a todos los candidatos los beneficios de venir a Estados Unidos.

Batson manifestó su confianza en atraer a un entrenador de clase mundial.

Pochettino manifestó el lunes durante una mesa redonda con reporteros que Pep Guardiola debería ser su sucesor si le ofrecieran el puesto. Guardiola ganó 12 títulos nacionales y dos trofeos de la Liga de Campeones de la UEFA con Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City.

“Para que ganemos, necesitamos ser excelentes en muchas cosas, y necesitamos a alguien a quien le importe el desarrollo juvenil, a quien le importen nuestros programas de selecciones juveniles, nuestras relaciones con nuestros clubes y el éxito de la federación en un sentido más amplio”, señaló Batson. “Sabemos que eso es una parte clave de nuestro éxito, y también es una parte clave de cómo hemos podido atraer a grandes personas, porque pueden hacer cosas importantes”.

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FUENTE: AP