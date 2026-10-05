Chris Sale está descansado para 3er juego ante Dodgers. El "mejor escenario" para el as de Atlanta

Chris Sale de los Bravos de Atlanta lanza ante los Filis de Filadelfia en el tercer juego de la serie de comodines de la Liga Nacional, el jueves 1 de octubre de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Brynn Anderson) AP

Los críticos pensaban que Weiss debía haber puesto como abridor a Chris Sale en el segundo duelo para que el as zurdo también pudiera ser una opción si fuera necesario un quinto choque.

Una apertura en el segundo partido el domingo habría sido un descanso normal para la mayoría de los lanzadores, pero Sale, de 37 años, ha rendido de maravilla esta temporada cuando se le da descanso adicional. Además, Sale sacó los últimos cuatro outs como relevista en la victoria 6-2 del jueves por la noche sobre los Filis de Filadelfia para sentenciar serie de comodines de la Liga Nacional.

Weiss reconoció el lunes que “es satisfactorio” que su decisión de usar el bullpen haya salido tan bien en la victoria 3-2 de los Braves en el segundo duelo, que igualó 1-1 la serie al mejor de cinco.

“Al final, sí, tal como estamos hoy aquí, es el mejor escenario posible que podríamos tener”, manifestó Weiss. “Ahora ganamos el juego, ganamos el juego de bullpen, y ahora tenemos a un Chris Sale fresco listo para lanzar”.

Se espera que Sale abra el tercer juego el martes por la noche contra el derecho de los Dodgers Yoshinobu Yamamoto, el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de 2025.

Sale tuvo marca de 14-9 con efectividad de 2,16 en la temporada regular. El lunes dijo que le comentó a Weiss que podía abrir el domingo.

“Le dije que estaba disponible”, señaló Sale. “Me sentía confiado en mi capacidad de salir ahí y rendir a un nivel alto. De verdad me sentía confiado en mí mismo para abrir el Juego 2. Se lo reiteré muchas veces. De nuevo, esto es un deporte de equipo. No se trata de mí, no se trata de un solo tipo”.

Sale a plena potencia vs. Sale disminuido

Weiss coincidió en que Sale podría haber estado bien, según los estándares de la mayoría de los lanzadores, con descanso normal. El mánager dijo que prefería a un Sale completamente descansado.

“Si tienes a Sale en el segundo y el quinto, como la gente estaba gritando, nosotros lo veíamos como que en ese punto obtienes a un Chris Sale disminuido dos veces”, explicó Weiss. “Queríamos tener a un Chris Sale a plena potencia, y eso es el tercero.

Weiss dejó abierta la posibilidad de que Sale pudiera lanzar como relevista si hay un Juego 5.

Respeto de los Dodgers

Kerr lanzó dos innings y dos tercios y el derecho colombiano Didier Fuentes permitió una carrera en tres episodios y dos tercios antes de que el cerrador cubano Raisel Iglesias lograra su segundo salvamento de la postemporada.

“Tiene un buen bullpen", comentó el infielder de los Dodgers Miguel Rojas. “Están lanzando la pelota muy bien. Tienen tipos con brazos potentes y saben cómo usarlos. Así que también hay que darle crédito al rival”.

El mánager de los Dodgers Dave Roberts dijo que los juegos de bullpen consecutivos de los Bravos “mostraron que van a usar a cualquier lanzador, intentar conseguir cada emparejamiento posible. Obviamente, el hecho de que llevaran a Fuentes a casi cuatro entradas... muestra que van a apoyarse en ciertos tipos, y obviamente usan su bullpen en consecuencia”.

Se espera que el derecho de los Bravos Tyler Mahle abra el cuarto juego el miércoles por la noche.

Rotación diezmada puso a los relevistas en primer plano

Encabezados por Kerr, los seis relevistas de Atlanta se combinaron para permitir seis hits y dos carreras.

“Recibimos muchas críticas por cómo encaramos ese juego, pero al final todo salió bien”, expresó Weiss, y añadió que el bullpen ha sido la fortaleza más constante del equipo mientras los Braves enfrentaban una larga serie de lesiones que dejó diezmada la rotación.

Se esperaba que el zurdo venezolano Martín Pérez formara parte de la rotación de postemporada antes de ingresar a la lista de lesionados de 15 días el 24 de septiembre por inflamación en la parte baja de la espalda. Los Bravos también han perdido esta temporada a los abridores Spencer Schwellenbach, Spencer Strider, Reynaldo López, Bryce Elder y Hurston Waldrep.

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FUENTE: AP