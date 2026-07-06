Choques en prisión de Sri Lanka dejan al menos 25 muertos y más de 100 heridos

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Personal de seguridad monta guardia en el recinto de una prisión donde el domingo se produjeron enfrentamientos mortales, en Negombo, a 35 kilómetros (22 millas) al norte de la capital, Colombo (Sri Lanka), el lunes 6 de julio de 2026. (Foto AP) AP

La policía indicó que los disturbios en la prisión de Negombo, a unos 35 kilómetros (22 millas) al norte de la capital, Colombo, comenzaron el domingo y continuaron el lunes. El portavoz Chandana Herath señaló que hubo muertos, pero no pudo confirmar la cifra reportada por la televisora local Hiru.

La emisora publicó que entre las víctimas hay tanto reclusos como personal penitenciario.

El portavoz de la prisión, A.C. Gajanayake, explicó que la violencia estalló entre los reclusos y que, cuando los guardias intentaron intervenir el lunes, “ellos (los reclusos) empezaron a atacar al personal de la prisión”.

Les dijo a los reporteros que algunos reclusos intentaron escapar, pero fueron detenidos.

Los enfrentamientos dejaron varios guardias y reclusos muertos, y otros fueron hospitalizados, afirmó Gajanayake, sin dar cifras exactas.

Un funcionario del principal hospital público de la zona indicó que más de 100 personas fueron ingresadas con lesiones por el enfrentamiento en la prisión. Habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a informar a los medios. No especificó cuáles eran las lesiones.

Las prisiones de Sri Lanka están muy congestionadas, con más de 39.000 reclusos hacinados en un sistema con una capacidad total de apenas 10.000. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP