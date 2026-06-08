Choques en Cachemira administrada por Pakistán dejan 7 muertos, entre ellos guardias de seguridad

Decenas de personas más, entre ellas agentes policías y civiles, resultaron heridas en la violencia que estalló el domingo después de que el Tribunal Supremo de la Cachemira administrada por Pakistán dictaminara que 12 escaños legislativos reservados para refugiados cachemires que viven en Pakistán están protegidos constitucionalmente y no pueden abolirse sin una enmienda constitucional.

El fallo histórico se produjo antes de una manifestación prevista para el martes por el proscrito Comité Conjunto de Acción Awami, o JAAC, que exige mayores derechos políticos para la población de la región y la abolición de los escaños de refugiados, al sostener que los refugiados tienen una influencia desproporcionada. El grupo ha organizado grandes protestas en los últimos años, algunas de las cuales se han vuelto violentas.

La policía indicó que los fallecidos fueron cuatro miembros del personal de seguridad y tres simpatizantes del JAAC.

Según la policía regional, simpatizantes armados del grupo abrieron fuego contra las fuerzas de seguridad en Rawalakot, una ciudad de la Cachemira administrada por Pakistán, y más tarde rodearon el Hospital Militar Combinado, lo que interrumpió los servicios médicos. Las autoridades señalaron que las fuerzas de seguridad finalmente dispersaron a la multitud y restablecieron el orden.

Las operaciones normales del hospital, informaron autoridades, se habían reanudado y las principales autopistas, mercados y centros comerciales funcionaban con normalidad el lunes. Se han emprendido acciones legales contra los implicados en los disturbios.

Las tensiones han ido en aumento en la región pero se intensificaron después de que el tribunal emitiera su opinión en respuesta a una consulta presidencial que solicitaba orientación sobre cuestiones constitucionales relacionadas con los escaños de refugiados y las próximas elecciones para la Asamblea Legislativa, de 45 miembros.

En su fallo, el tribunal afirmó el domingo que los 12 escaños de refugiados no podían abolirse mediante una decisión del poder ejecutivo y que cualquier cambio requeriría una enmienda constitucional por parte de la Asamblea Legislativa. El tribunal también sostuvo que el orden público no podía alterarse en nombre de la protesta política y que las elecciones deben celebrarse dentro del plazo establecido por la Constitución.

La asamblea actual ha completado su mandato y las elecciones están programadas para el próximo mes.

El gobierno regional prohibió recientemente al JAAC, al citar amenazas al orden público, y la policía arrestó la semana pasada a decenas de sus simpatizantes. Los escaños de refugiados en el centro de la disputa están reservados para personas que emigraron a Pakistán desde la Cachemira controlada por India y buscan representar a comunidades desplazadas por el conflicto por la región del Himalaya.

El gobierno regional afirma que aceptó 36 de las 38 demandas del JAAC durante negociaciones el año pasado en las que participaron el grupo, las autoridades regionales y el gobierno federal de Pakistán. Las dos demandas restantes se referían a asuntos constitucionales que solo podían abordarse en la Asamblea Legislativa.

Cachemira está dividida entre Pakistán e India que reclaman el territorio en su totalidad y han librado dos guerras por él desde la independencia del dominio británico en 1947. El año pasado, enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en la Cachemira administrada por Pakistán dejaron varios muertos, incluidos agentes de policía.

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El corresponsal Ishfaq Hussain contribuyó desde Muzaffarabad, Pakistán

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP