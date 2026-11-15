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Choque menor entre dos aviones en tierra deja heridos leves en Miami

MIAMI (AP) — Ocurrió un choque menor el domingo en el Aeropuerto Internacional de Miami, cuando la punta del ala de una aeronave golpeó la nariz de otra en la pista, informaron las autoridades.

Las autoridades investigaban el hecho, en que dos personas reportaron lesiones leves.

El accidente ocurrió alrededor de las 9 de la tarde del sábado e involucró a un avión de pasajeros Boeing 737 de Copa Airlines con 172 personas a bordo y a un avión de carga Boeing 767 de UPS, según la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) y Copa Airlines. El choque fue entre el ala del avión de Copa y la nariz del avión de UPS, indicó la NTSB.

Fotos tomadas en el lugar muestran la nariz del avión de UPS con una hendidura horizontal en un costado y un agujero más grande en el centro.

En un audio grabado por ATC.com, un piloto del avión de UPS le comenta al control de tráfico aéreo que se pasó en la intersección y que su avión fue rozado por el vuelo de Copa. El control le indica que debe ceder el paso a la aeronave de Copa.

La NTSB señaló que estaba recopilando información y que podría ofrecer una actualización el domingo.

El avión de Copa acababa de llegar desde Ciudad de Panamá y el avión de UPS se dirigía a Bogotá, Colombia, dijeron los funcionarios.

En un comunicado en redes sociales, Copa calificó la colisión como menor y afirmó que dos de sus pasajeros recibieron atención en el lugar por lesiones leves.

UPS manifestó que estaba trabajando con las autoridades para determinar qué ocurrió.

“No podemos especular sobre los detalles del incidente", señaló UPS afirmó en un comunicado. "La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte es responsable de investigar incidentes como este y controlará el flujo de información”.

El percance ocurrió dos meses después de que un avión de carga de Amazon se saliera de una pista en el Aeropuerto Internacional de Miami y se estrellara contra una camioneta que transportaba a trabajadores de una empresa que limpia aviones, lo que causó la muerte de cinco personas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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