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“Son 6 personas fallecidas de un sólo vehículo, pero del otro vehículo hay 5 lesionados y 2 niños que están en riesgo vital”, confirmó el delegado provincial Fernando Bórquez. “Es un accidente de alto impacto social para nuestra gente en Chiloé”.

Añadió que es posible de que uno de los autos “sea un sedán”, en el cual viajaban más personas de las recomendadas. “Es una recta que ha tenido muchos accidentes en muchos años, es una ruta muy compleja”, indicó el delegado.

El choque entre los dos vehículos que circulaban en sentidos opuestos se produjo en una zona de recta de la Ruta 5 entre Dalcahue y Ancud, en Chiloé.

Los paramédicos intentaron sin éxito reanimar a uno de los menores en el lugar, luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Las funcionarias de Carabineros y los menores que tenían a cargo se dirigían a una maratón y viajaban en uno de los vehículos involucrados. Fueron trasladadas al hospital de Castro junto con el resto de los lesionados.

FUENTE: AP