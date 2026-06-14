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Choque entre dos vehículos deja 12 muertos en el suroeste de Ecuador y un solo sobreviviente

QUITO (AP) — Al menos 12 personas murieron el domingo tras una violenta colisión entre dos vehículos que posteriormente se incendiaron en una carretera del suroeste de Ecuador, dejando un solo sobreviviente, informaron las autoridades.

El siniestro ocurrió la madrugada en una vía que conecta las provincias costeras de Guayas y Santa Elena cuando un camión y una camioneta que transportaba varias personas se impactaron provocando el volcamiento del vehículo pesado y posterior incendio, indicó un reporte del Servicio Integrado de Seguridad.

De las víctimas, “diez están incineradas y otras dos se encontraban fuera del vehículo”, precisó el coronel Ryder Acuña, vocero de la Comisión de Tránsito, quien en declaraciones a la prensa señaló que solo el conductor del camión sobrevivió y recibe atención médica.

La causa del siniestro está siendo investigada, indicó Acuña, y detalló que por el impacto la camioneta quedó atrapada “debajo del vehículo”.

Reportes de medios locales dejaron ver una gran columna de humo y llamas alrededor de un camión volcado sobre la vía, así como la estructura del otro vehículo reducido a fierros retorcidos.

FUENTE: AP

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