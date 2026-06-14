Choque entre dos vehículos deja 12 muertos en el suroeste de Ecuador y un solo sobreviviente

Compartir en:









El siniestro ocurrió la madrugada en una vía que conecta las provincias costeras de Guayas y Santa Elena cuando un camión y una camioneta que transportaba varias personas se impactaron provocando el volcamiento del vehículo pesado y posterior incendio, indicó un reporte del Servicio Integrado de Seguridad.

De las víctimas, “diez están incineradas y otras dos se encontraban fuera del vehículo”, precisó el coronel Ryder Acuña, vocero de la Comisión de Tránsito, quien en declaraciones a la prensa señaló que solo el conductor del camión sobrevivió y recibe atención médica.

La causa del siniestro está siendo investigada, indicó Acuña, y detalló que por el impacto la camioneta quedó atrapada “debajo del vehículo”.

Reportes de medios locales dejaron ver una gran columna de humo y llamas alrededor de un camión volcado sobre la vía, así como la estructura del otro vehículo reducido a fierros retorcidos.

Los siniestros de tránsito se producen con frecuencia en las carreteras de Ecuador. Según cifras oficiales, 1.595 accidentes se registraron en el inicio de 2026, con un saldo de 206 fallecidos.

FUENTE: AP

Compartir en:







