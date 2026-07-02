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Choque de bus en provincia sudafricana de Cabo Occidental causa 16 muertos y 20 heridos

JOHANNESBURGO (AP) — Al menos 16 personas fallecieron y otras 20 resultaron heridas cuando un autobús que llevaba pasajeros a la provincia del Cabo Oriental de Sudáfrica volcó en la madrugada del jueves.

Según las autoridades, el autobús transportaba a 78 pasajeros desde Ciudad del Cabo, en Cabo Occidental, hasta Idutywa, en Cabo Oriental.

“Al parecer, el autobús se desvió para evitar chocar con un vehículo de reparto cuando el conductor perdió el control y el vehículo volcó”, explicó Simon Zwane, portavoz de la Corporación de Gestión del Tráfico Vial.

Aunque los reportes iniciales indicaban que había nueve fallecidos, investigaciones posteriores sobre el terreno revelaron un total de 16 víctimas mortales.

Los heridos fueron trasladados al hospital de la localidad de Worcester, a unos 120 kilómetros (75 millas) de Ciudad del Cabo, mientras que al menos 43 pasajeros rechazaron cualquier tratamiento médico.

“La causa del accidente será objeto de la investigación en curso por parte de la CGTV y del Servicio de Policía de Sudáfrica”, agregó Zwane.

Las autoridades han advertido a los automovilistas que extremen la precaución durante el invierno debido a la niebla, que reduce la visibilidad.

Las carreteras pueden volverse extremadamente peligrosas durante esa estación por la niebla, el humo, el hielo negro y la mala visibilidad.

Este es el segundo accidente mortal de autobús en Sudáfrica esta semana, después de que un conductor muriera cuando un autobús que transportaba a malauíes hacia el paso fronterizo de Beitbridge, en Limpopo, volcó el miércoles.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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