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Choque entre autobús y camión en noreste de India deja al menos 24 muertos

GUWAHATI, India (AP) — Un autobús chocó con un camión portacontenedores en el estado nororiental indio de Assam el viernes, lo que causó la muerte de al menos 24 personas y dejó a otras 11 heridas, informaron las autoridades.

Personas permanecen junto a un autobús involucrado en un choque cerca de Kaziranga, en el estado de Assam, en el noreste de la India, el viernes 13 de noviembre de 2026. (Foto AP) Fotografía tomada con un smartphone.
Personas permanecen junto a un autobús involucrado en un choque cerca de Kaziranga, en el estado de Assam, en el noreste de la India, el viernes 13 de noviembre de 2026. (Foto AP) Fotografía tomada con un smartphone. AP

El percance ocurrió en una carretera cerca del Parque Nacional Kaziranga, un sitio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO y conocido por sus rinocerontes de un solo cuerno, a unos 225 kilómetros (140 millas) al este de la capital estatal, Dispur. Entre los fallecidos había niños y el conductor del autobús, indicaron funcionarios.

El ministro estatal Atul Bora describió el choque como uno de los peores en la historia de Assam y señaló que la policía investigaba la causa de la colisión. Bora agregó que testigos informaron que el autobús iba a exceso de velocidad antes del incidente.

El ministro principal de Assam, Himanta Biswa Sarma, escribió en X que estaba “profundamente consternado por el trágico percance”.

India tiene una de las tasas más altas de muertes por incidentes de tránsito en el mundo, con la conducción temeraria, las carreteras en mal estado y los vehículos envejecidos como factores principales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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