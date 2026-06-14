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Chocan dos helicópteros sobre Río de Janeiro, matando a las seis personas a bordo

RÍO DE JANEIRO (AP) — Dos helicópteros chocaron en el aire sobre Río de Janeiro la mañana del domingo y se estrellaron en la zona oeste de la ciudad, lo que causó la muerte de las seis personas a bordo, informaron los bomberos.

Uno de los helicópteros se estrelló contra un concesionario de automóviles, donde había varios vehículos eléctricos estacionados, lo que provocó un incendio que fue extinguido, indicó el Cuerpo de Bomberos Militar de Río de Janeiro.

Las autoridades señalaron que hay una investigación en curso para determinar la causa de la colisión.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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